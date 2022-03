Mehr Spaß in der Beacharena Wolkersdorf

Eine Gruppe junger Sportler war im Frühjahr 2021 an die Stadtgemeinde herangetreten und hatte auf die desolaten Platzverhältnisse in der Beacharena in der Kaiser Josef-Straße hingewiesen. Dank der tatkräftigen Unterstützung der Volleyballspieler wurde die beliebte Ballsportanlage in nur wenigen Monaten seitens der Stadtgemeinde von Grund auf restauriert.

Die Projektkosten für Platzsanierung mit Sandreinigung, Beibringung und Einbau von neuem Sand, Neubau der Holzpalisaden, Neuanschaffung der Netzpfosten mit Bodenhülsen-Set, Sandschieber und eines Ballstoppschutznetzes belaufen sich auf rund 41.000 Euro. „Noch fehlt das Ballstoppschutznetz und auch die Grünflächen benötigen noch Zeit zum Anwachsen,“ weiß Bürgermeister Dominic Litzka.

Für August 2022 ist auch wieder die Durchführung eines Beachvolleyball-Hobby-Turniers geplant. Sportstadtrat Stefan Streicher hofft, dass auch jene Spielerteams, die zwischenzeitlich auf andere Plätze ausgewichen waren, zurückkehren.

