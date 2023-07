Über 60 Sauträge werden in Eichenbrunn um den Sieg kämpfen

Rund 60 Teams kämpfen am 15. und 16. Juli bei verschiedenen Rennen, um den großen Preis von Eichenbrunn. Der Mix aus Sport, Gemeinschaft, Party und Strand-Feeling hat sich von einer kleinen Veranstaltung zu einem Fixpunkt in der Eventszene etabliert und ist für Ortsansässige nicht mehr wegzudenken.

Bei freiem Eintritt startet das Programm am Samstag, dem 15. Juli, um 18 Uhr mit freiem Training. Das Nightrace meldet sich um 20.30 Uhr mit Flutlicht zurück und verspricht ein spektakuläres Renn-Erlebnis. Für das richtige Strand-Feeling sorgt die Sautrogparty mit DJ Tyfco. Es erwarten die Besucher feinster Sound, coole Getränkespecials und beste Stimmung. Ein Erlebnis der Extraklasse bis in die frühen Morgenstunden. Am Sonntag um 11.30 Uhr startet das große Rennen mit etwa 60 startenden Teams. Davor (ca. 11 Uhr) werden die Startplätze verlost.

Die Jugend Eichenbrunn bietet Besuchern eine große Speise- und Getränkeauswahl. Anmeldungen werden auf unserer Homepage unter folgendem Link entgegengenommen: www.sautrogrennen.at