Zwei verdiente Wetzelsdorfer feierten ihre Diamantene Hochzeit

Auch Landtagspräsident Karl Wilfing bezeichnete das Ehepaar Hitter als zwei große Wetzelsdorfer, die in ihren gemeinsamen sechzig Jahren sehr viel im Ort geleistet haben. „Dazu zählt die gemeinsame Liebe zur Musik als Sänger im Kirchenchor, aber auch Anna Hitter als langjährige Orgelspielerin“, hob Pfarrer Bernd Kolo ist seiner Gratulation hervor.

Anna und Richard Hitter managen die sehr aktiven NÖ Senioren, wozu neben Wetzelsdorf auch Mitglieder aus Erdberg und Ketzelsdorf gehören. Hier haben sie immer wieder Akzente gesetzt. Besonders wertvoll für die Nachwelt ist auch die Arbeit von Richard Hitter als Ortschronist und Topothekar. Richard Hitter hat viele alte Unterlagen aus der Wetzelsdorfer Dorfgeschichte gesichert und aufgearbeitet. So hat er sich auch mit der Geschichte der jüdischen Familie Glaser beschäftigt, welche in Poysdorf ihr Geschäft besaß, den ersten jüdischen Gebetsraum in Poysdorf geschaffen und auch in Wetzelsdorf einen Ziegelofen betrieben hatte. Hier zwischen Wetzelsdorf und Poysdorf gab es dank der Unternehmerfamilie Glaser die erste Telefonleitung, welche später dann gleich in das öffentliche Netz übernommen wurde.

Richard Hitter ist ein lebendes regionales Geschichtslexikon und könnte noch unzählige andere Geschichten über Wetzelsdorf erzählen.

Unter den Gratulanten war auch Ortsvorsteher Norbert Lackenbauer, der bei der Feier über die Dreharbeiten für den Tatort Krimi auf seinem Hof berichtete. Der Tatort aus Wetzelsdorf wird am 15. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt.