„Seit Monaten werden wir von einer Gruppe Mopedfahrer durch extrem laute Fahrzeuge terrorisiert“, klagt ein Gaweinstaler: „Diese Fahrzeuge überstehen sicher nicht eine TÜV-Überprüfung“, ist der Gaweinstaler überzeugt.

Man habe sich schon an die Polizei, an die Landespolizeidirektion und an die Gemeinde gewandt, aber keiner helfe den Anrainern.

Stimmt so nicht, sagen Bürgermeister Birgit Boyer und auch Lambert Bergauer vom Bezirkspolizeikommando. Bei der Gemeinde kenne man das Problem in der Schulgasse, man habe sich damit auch schon an die Polizei gewandt. „Das Problem ist: Wir als Gemeinde können da recht wenig machen. Wenn wir sie vom Hartplatz zwischen den Schulen wegscheuchen, suchen sich die Jugendlichen einfach einen anderen Platz“, sagt Boyer: Das sei dann lediglich eine Verschiebung der Probleme in eine andere Straße.

Aber sie verstehe die Anrainer voll und ganz: „Das ist nervig, wenn sie mit ihrem Moped ständig hin und her fahren, ich kenn das von einer früheren Wohnung in Mistelbach“, dem könne man nur mit Schwerpunktkontrollen durch die Polizei Herr werden.

„Wir werden in diesem Bereich vermehrt kontrollieren“, kündigt Lambert Bergauer an: Die Polizei habe ein neues Rollentest- und ein neues Lärmmessgerät, die würden künftig auch in Gaweintal eingesetzt werden.

„Dass wir bisher nichts gemacht haben, stimmt nicht“, stellt Bergauer klar: Die Gaweinstaler Kollegen seien schon mehrmals bei den Jugendlichen gewesen und es habe auch Maßnahmen gegeben, sagt er. „Mopedfahrer und Lärm sind immer wieder ein Problem. Wo es Beschwerden aus der Bevölkerung gibt, setzen wir Rollentester und Lärmmessgerät ein“, sagt Bergauer.