Anfang November wurde auf Anregung der Bevölkerung durch den städtischen Bauhof dieser Gehweg in der Bahngasse hergestellt. Es wurden Einlaufgitter zur Entwässerung hergestellt und der Weg mit Asphaltbruch befestigt. Zusätzlich sind zudem zwischen dem Gehweg und der Straße auch Leitpflöcke als weitere Sicherungsmaßnahme für alle Fußgänger gesetzt worden.

„Mir ist es wichtig, die Verkehrssicherheit aller großen und kleinen Laaerinnen und Laaer stets zu verbessern. Diese sichere Anbindung, ob zum Spielplatz in der Bahngasse oder auch zum Übergangssteg am Bahnhof in Richtung Stadt zu den Schulen oder Kindergärten oder zum Einkaufen, ist ein wichtiger Schritt in die gewünschte Richtung.“, erklärt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch und freut sich über die vielen positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung.