Kurzerhand spendet die You Will Like It Living vier Bäume – einen Ahorn, eine Säuleneiche und zwei Ziersäulenkirschen, um sie direkt zwischen der errichteten Wohnhausanlage und der Oberhoferstraße zu pflanzen. Allein durch den gespendeten Ahorn werden laut Studien im Laufe von 40 Jahren rund eine Tonne CO2 gespeichert und rund 50.000 kWh Kühlleistung erbracht.

Gemeinsam mit Bürgermeister Erich Stubenvoll, Stadtrat Friedrich Brandstetter und Gemeinderat Schamann sowie der Gärtnerei Öhler wurde die Pflanzung Anfang Juni organisiert. „Wir freuen uns mit der Baumspende Natur und Mensch etwas Gutes zu tun“, so Rainer Schönfelder.