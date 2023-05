Ronald Zwrtek übernimmt das Klinikum Mistelbach

Primar Ronald Zwrtek leitet nach der Absetzung von Christian Cebulla als Ärztlicher Direktor interimistisch bis zur endgültigen Neubesetzung das Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf. Bürgermeister Erich Stubenvoll, der auch Obmann des Gemeindeverbandes fürs Klinikum ist, freute sich, Zwrtek anlässlich eines Besuches im Rathaus willkommen zu heißen. Er wünschte ihm für das künftige Aufgabengebiet alles Gute.

Im Jahr 2014 übernahm Ronald Zwrtek die Leitung der Chirurgischen Abteilung als Nachfolger von Primar Georg Reiner am Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf und kann mit einer mehr als 30-jährigen Erfahrung als Chirurg, speziell als Facharzt für Allgemeinchirurgie, Gefäß-, Thorax- (Brustkorb) und Viszeralchirurgie (Bauchraum), ein breites Spektrum abdecken.

Job des Ärztlichen Direktors ist bis jetzt nicht ausgeschrieben

Er absolvierte seine Facharztausbildung an verschiedenen klinischen Abteilungen, unter anderem der Universitätsklinik in Wien und dem Landesklinikum St. Pölten, 2012 hat er eine Managementausbildung im Gesundheitswesen an der Donauuniversität Krems mit dem MBA abgeschlossen. Studienaufenthalte in den Vereinigten Staaten, Deutschland und der Schweiz ergänzten die Ausbildung.

Die Landesgesundheitsagentur hatte sich von Zwrteks Vorgänger nach einem Dienstvergehen getrennt, der Job des Ärztlichen Direktors ist bislang nicht ausgeschrieben. Offen ist auch noch, ob wieder die Konstruktion gewählt wird, dass der Ärztliche Direktor ein Leiter ohne eigenes Primariat wird.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.