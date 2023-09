Juniorchefin Waigner: „Habe großen Respekt vor sozialen Verantwortung“

Die Eröffnung der Apotheke Laa erfolgte festlich - und mit Stolz, wie die Festreden offenbarten. Theresa Waigner ist die angehende Nachfolgerin der Apotheke Laa - und sie beschreitet eine völlig neue Ära: Sie ließ ein neues Gebäude am Nachbargrundstück des alten Standorts errichten, schaffte sich einen Kommissionierautomaten zur Lagerung und Bereitstellung der Arzneien an, stellte die komplette Software und damit auch die Arbeitsabläufe um und erweiterte das Sortiment mit neuen Produkten.

„Es ist extrem viel passiert, einiges ging sogar mir zu schnell und das will etwas heißen, weil ich eine energiegeladene Person bin“, sagte die Jungchefin lachend. Der Bau begann im November des Vorjahres nach neunmonatiger Planung. Dieser Weg war innerhalb der Familie nicht von vornherein klar.

Die beiden Töchter von Seniorchef Otto Waigner schlugen nach der Matura andere Berufswege als er ein: Petra Hitthaler-Waigner studierte Psychologie und Psychotherapie, Theresa Veterinärmedizin. „Das Thema der Nachfolge wurde nie diskutiert“, erzählt Theresa Waigner. Die Idee eines Apothekenumbaus brachte dann den Stein ins Rollen: „Ich habe das Studium der Veterinärmedizin abgeschlossen und Pharmazie begonnen, das ich jetzt in Eiltempo abschließen möchte.“

Ärztezentrum und jetzt eine Apotheke: Zwei Schwestern halten zusammen

Bis dahin wird Otto Waigner noch die Apotheke führen: Er bringe die Liebe zum Detail und die Genauigkeit als Apotheker ein, beschreibt Tochter Theresa. Sie bringe die Motivation mit, etwas Neues anpacken zu wollen. Das bedeute auch, dass man Fehler mache. „Aber ich habe zwei Kinder, die mich darauf trainiert haben, immer Ruhe zu bewahren“, lächelt Theresa Waigner. Ohne das Team, das Enormes geleistet habe, wäre das nicht zu schaffen gewesen.

„Theresa hat das wirklich toll gemacht“, ist Schwester Petra voll des Lobes. Sie hat das Ärztezentrum gegründet, das am selben Grundstück wie die Apotheke steht. „Ich war ziemlich skeptisch, ob es eine gute Idee ist, ein so riesiges Projekt zu beginnen.“ Sie habe sich überzeugen lassen und ihr war klar: „Wenn wir das angehen, dann gemeinsam. Dieses Miteinander zieht sich durch alle Ebenen.“ Die Aufgaben seien zwar klar strukturiert, „aber wir halten dieses Projekt gemeinsam“.

Meine Tochter hat von mir freie Hand bekommen, die Apotheke und ihre eigenen Zukunft selbst zu planen Otto Waigner

Landtagsabgeordneter Manfred Schulz ist an diesem „Freudentag“ beeindruckt, dass nach dem Ärztezentrum ein weiterer Meilenstein in Laa von derselben Familie gesetzt wurde. Und das in einer Zeit, „wo sich so viele Menschen um das eigene Ich sorgen“. Ähnlich sieht das Bürgermeisterin Brigitte Ribisch. „Wir haben Angst, was die Zukunft bringt“, erläutert sie. „Aber schauen sie sich die zwei an“, deutet sie auf die Waigner-Schwestern. „Da sitzen zwei, die mit ihrem Team etwas verändern.“ Und die die Zukunft in die Hand nehmen: „Ihr seid wichtig für uns.“

Sie bezeichnet das Projekt als gelungen, das noch dazu mitten in der Stadt entstanden ist, Arbeitsplätze schafft und Hilfe in vielen Lebensbereichen anbietet. Otto Waigner hat dazu einen wichtigen Schritt gesetzt: „Meine Tochter hat von mir freie Hand bekommen, die Apotheke und ihre eigenen Zukunft selbst zu planen“, erzählte er.

„Ich habe selten von Politikern so viel Lob gehört, vielen Dank“, schmunzelte Heinz Haberfeld, Präsident der NÖ Apothekerkammer. Er habe seinen Kollegen Otto Waigner als „kritischen, wenn nicht äußerst kritischen“ Apotheker erlebt, der es verstehe, die Tradition mit Innovation sowie die Geschichte mit der Zukunft zu verbinden. „Ihr habt die besten Voraussetzungen, um für die Zukunft gewappnet zu sein und habt unternehmerischen Mut bewiesen.“

„Zum heiligen Josef“: Wo die Wurzeln des alten Namens liegen

Die Wurzeln des Laaer Arzneimittel-Fachhauses liegen lange zurück: „1846 suchte ein Magister Franz Öttl in Laa um die Bewilligung einer Apotheke an“, erläuterte Seniorchef Waigner die Geburtsstunde. Sein Vorfahre hatte einen schwierigen Start, die Bewilligung wurde offenbar wegen vorhandener Hausapotheken abgelehnt. Vater Josef Öttl half aber, Einspruch zu erheben. „Und so gelang es ihnen, ein Jahr später die Bewilligung zu erlangen.“

Die Apotheke hieß seitdem „Zum heiligen Josef“, weil der Vater des Betreibers so hilfreich war. Der Name wird mit Theresa Waigner in Apotheke Laa geändert - eines von vielen Zeichen, dass eine neue Ära eingeleitet wird. Sie ist aber nicht die erste Frau in Führungsposition in dieser langen Geschichte. Das Haus lag in den Händen von Otto Waigners Großtante, bis dessen Vater Bruno das Geschäft übernommen hat - und dann er selbst.

Ein roter „Teppich“ führt zum neuen Haus

Diese Generationen übten am Stadtplatz 5 ihren Beruf aus, die Apotheke Laa wurde am Nachbargrundstück aufgebaut. Der Eingang der Apotheke ist derselbe wie jener des Ärztezentrums: Der Kunde geht aber durch einen mit einem roten Bodenbelag bedeckten Gang in den Hof. Das Haus steht dort, um wirklich Raum für die Apotheke schaffen zu können - und damit die Kunden es auch finden, „haben für sie den roten Teppich ausgerollt“, lächelt Theresa Waigner bei der ersten Führung.

Der Arzneipflanzen-Garten führt zum Nachtdienstfenster, die Offizin, Arbeitsraum in der Apotheke, ist auf den Kunden zugeschnitzt - mit einem Intensivberatungsraum für diskrete Gespräche, einer Mittelinsel zum Ausruhen während des Wartens und einem Spielebildschirm in der Mama-Kind-Ecke. Die neue Apotheke hat fünf (statt vier) Bedienplätze und viel Regalfläche.

Der tägliche Blick hinter die Kulissen und Ärztezentrum-Synergien

Beobachtet werden kann durch ein Fenster, wie die Pharmazeuten arbeiten: „Wir mischen ganz viel selbst“, erläuterte Theresa Waigner. Kapseln, Zäpfchen, Augentropfen und Salben werden selbst hergestellt, daneben werden Tees zusammengestellt. Drei Mal am Tag werden Medikamente aus dem Großhandel übernommen: Die Lieferant muss nicht die Öffnungszeiten abwarten, er hat dank des neuen Systems mit einem Chip Zugang zum Anlieferungsraum.

Synergien zum Ärztezentrum werden genutzt, nachdem Celine Zeiner (Kosmetik und Fußpflege) und Meret Hirschbrich (Lebens- und Sozialberatung, Yoga) neben Claudia Nowotny (Bildungs- und Berufsberatung) mittlerweile das Team ergänzen. Zeiner wird beim schwarzen Kosmetikregal der Offizin beraten und Hirschbrich will Yogaeinheiten im Seminarraum, der sich im Obergeschoß der Apotheke befindet, anbieten.

Soziale Verantwortung wird weiterhin geschultert

Theresa Waigner führte Festgäste und Bürger durch das Haus - gleich nach der Eröffnung, bei der auch Weggefährten und Partner geladen waren und die Michael Mold und die Jazzophoniker musikalisch bereicherten. Kaplan Boris Gavran erinnerte kurz vor der Segnung, dass Jesus die halbe Zeit mit Heilung verbracht habe. „Er hat gute Mitarbeiter ausgewählt“, sagte er lächelnd zu den Waigners. Die künftige Jungapothekerin betonte indes in ihrer Festrede: „Ich haben großen Respekt vor der sozialen Verantwortung, die ich nun tragen werde.“