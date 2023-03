Ferialpraxis bei der Stadt Laa: Anmeldungen starten

Gleichzeitig wird hier auch der soziale Aspekt der Identitätsstärkung für die Heimatstadt gefördert, wenn die Jugendlichen im eigenen Ort beschäftigt bzw. für die eigene Bevölkerung im Einsatz sind. Sowohl im Innendienst im Rathaus, in den Kindergärten oder in der Ferienbetreuung in der Volksschule, als auch bei den diversen Tätigkeiten im städtischen Bauhof kann man tätig sein – dies und weitere Informationen zur Ferialpraxis bei der Gemeinde erfuhren die 2. Klassen der Handelsakademie Laa mit ihren Lehrerinnen Birgit Ostermayer und Sabine Böck aus erster Hand von Stadtamtsdirektor Reinhold Russ.

Die Einbindung in einen Betrieb sowie das Kennenlernen eines regulären Arbeitsalltages stehen natürlich bei einer Ferialpraxis ebenfalls im Vordergrund und sollen den jungen Leuten, neben dem ersten Geldverdienen auch die Rahmenbedingungen der Arbeitswelt aufzeigen.

Die Stadtgemeinde Laa kann zudem den positiven Nutzen der Unterstützung durch die Ferialpraktikanten in der Haupt-Urlaubszeit im Sommer ziehen und freut sich auf die diversen Bewerbungen unter stadtgemeinde@laa.at.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.