Laa: Spielplatz am Anger wird ein echtes Erlebnis .

Montagvormittag besuchte Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister den neu entstehenden Erlebnisspielplatz am Anger in Laa und begutachtete den Baufortschritt dieses Projekts. „Die Gemeinde Laa ist eine von zwölf Fördergemeinden der aktuell laufenden NÖ Förderinitiative ‚Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung‘", weiß die Landesrätin.