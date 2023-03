Großebersdorf: AK besuchte Lidl und Bonaventura

„Im Rahmen der Tour haben wir bis jetzt schon fast 4.500 Arbeitnehmer direkt am Arbeitsplatz erreicht“, freut sich AK Bezirksstellenleiter Rudolf Westermayer, der bei der bis April laufenden Aktion ebenfalls immer bei den Betriebsbesuchen dabei ist.

AK-Betriebsbesuch beim Lidl Logistic-Center in Großebersdorf: AK Vizepräsident Horst Pammer, Manuel Bischoff (Lidl Betriebsleiter), Rudolf Westermayer (AK Bezirksstellenleiter Mistelbach), Manuel Pospisil (Betriebsratsvorsitzender) und Franz Ehrenberger (AK). Foto: AK NÖ

Bei den Betiebsbesuchen am 6. März besuchten Pammer und Westermayer die Firma Lidl und den Autobahnbetreiber Bonaventura in Großebersdorf. "Die Stimmung in den Betrieben sei zwar angespannt, aber doch hoffnungsvoll, weil sie einen starken Partner an ihrer Seite verspüren, so Horst Pammer, der mit den Betriebsräten vor Ort auch gleich aktuelle Themen besprach.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.