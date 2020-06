Arbeitslosigkeit sinkt um 10 % im Bezirk Mistelbach .

"Auch wenn das Niveau der Arbeitslosigkeit weiterhin sehr hoch ist, ist zumindest der Anstieg gestoppt", kann AMS-Bezirksgeschäftsstellenleiteirn Marianne Bauer durchschnaufen: Ende Mai ist die Arbeitslosigkeit gegenüber Ende April um 315 Personen bzw. ca. 10 Prozent zurückgegangen. "Die stärksten Rückgänge konnten wir mit minus 69 Prozent in der Beherbergung und der Gastronomie und in der Baubranche mit 88 Prozent verzeichnen“, so Bauer.