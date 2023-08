Bezirk Mistelbach: 137 Personen mehr auf Jobsuche

Trotz steigender Arbeitslosenzahlen geht die Langzeitarbeitslosigkeit in Niederösterreich bereits 23 Monate in Folge zurück. „Niederösterreich zählt mit diesem Ergebnis ganz klar zu den Top-Performern in Österreich. Im Arbeitsmarktbezirk Mistelbach ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Vergleich zum Juli 2022 um 24,1 Prozent gesunken. Trotzdem gestaltet sich unsere Vermittlungsarbeit zwischen Arbeitskräften und offenen Jobs zunehmend herausfordernd“, weiß man beim AMS.

Mehr als die Hälfte aller langzeitarbeitslosen Personen im Arbeitsmarktbezirk 62,4 Prozent haben Vermittlungseinschränkungen wie gesundheitliche Probleme und 66 Prozent sind älter als 50 Jahre. 454 Personen sind länger als ein halbes Jahr schon auf Jobsuche, 202 sogar schon länger als ein Jahr, wobei etwa zwei Drittel davon männlich sind. Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit bleibt daher weiter ganz oben auf unserer Agenda“, sagt Marianne Bauer.

Besonders gestiegen ist die Arbeitslosigkeit übrigens bei den Ausländern: 324 Personen oder 40,9 Prozent mehr waren im Juli 2023 auf Jobsuche: Besonders betroffen waren Personen aus „sonstigen Staaten“, die die AMS-Statistik unter anderem jene Länder zusammenfasst, aus denen die Personen der jüngsten Flüchtlingswellen stammen: Hier stieg die Zahl der gemeldeten Jobsuchenden um 53 auf 87, was einem Plus von 155,9 Prozent entspricht. Die zweitgrößte Gruppe sind Menschen mit bosnischer Herkunft (54), Türken (31) und Serben (30).

Einen deutlichen Anstieg gab es auch bei Jugendlichen unter 25 Jahren: Hier stieg die Arbeitslosigkeit um ein Viertel auf 165 Jobsuchende.

Im laufenden Jahr konnten 1.802 Stellen mit geeigneten Arbeitskräften besetzt werden. 1.996 AMS-Kunden aus dem Arbeitsmarktbezirk Mistelbach haben ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beendet. Ende Juli waren beim AMS 590 Stellen als offen und sofort verfügbar gemeldet (-73), 48 offene Lehrstellen standen 66 Suchenden gegenüber.