Bezirk Mistelbach: Die Arbeitslosigkeit steigt weiter

Keine guten Nachrichten vom Arbeitsmarkt: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vorjahr um 7,7 Prozent gestiegen. Das sind 117 Personen, die jetzt mehr auf Jobsuche sind als im Oktober 2022. „Im Vergleich zum Vorkrisen- Oktober 2019 verzeichnen wir allerdings weiterhin ein deutliches Minus in der Arbeitslosigkeit von 15,9 Prozent“, betont Arbeitsmarktservice Mistelbach-Geschäftsstellenleiterin Marianne Bauer. Insgesamt waren mit Oktober 2023 1.631 Personen beim AMS gemeldet, wobei von der zusätzlichen Arbeitslosigkeit Frauen mehr betroffen waren als Männer.

Gestiegen ist auch die Jugendarbeitslosigkeit (unter 25 Jahren) um 23,7 Prozent bzw. um 33 Jugendliche (172 Personen) und die der Ausländer um ein Viertel (jetzt 343 Personen).

„Trotz steigender Arbeitslosigkeit geht die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Arbeitsmarktbezirk Mistelbach weiter zurück. Gegenüber Oktober 2022 konnte die Langzeitarbeitslosigkeit (über ein Jahr beim AMS gemeldet) mit einem Minus von zehn Prozent wieder deutlich reduziert werden, gegenüber dem Vorkrisenniveau sogar um 50,5 Prozent,“ bemerkt Marianne Bauer.

Der demografische Wandel bildet sich allerdings deutlich in der Zusammensetzung arbeitsloser Personen ab: Mittlerweile ist bereits mehr als jeder Vierte von ihnen 50 Jahre und älter. Rund 53 Prozent von ihnen haben gesundheitliche Probleme. Vor zehn Jahren lag dieser Anteil bei „nur“ knapp 40 Prozent. Beim AMS waren im Oktober 626 Personen über 50 Jahren als arbeitslos gemeldet, 12 (2 Prozent) mehr, als im Oktober des Vorjahres. 60 Prozent von ihnen sind männlich.

Gleichzeitig hält die starke Arbeitskräftenachfrage weiterhin an. Aktuell sind im Arbeitsmarktbezirk Mistelbach 506 freie Stellen gemeldet. Das sind 134 weniger als noch vor einem Jahr. „In Zeiten von geringerem Arbeitskräfteangebot muss die Generation 50 plus in der Personalsuche von Unternehmen eine zunehmend wichtigere Ressource darstellen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen Unternehmen in diese Richtung beim Recruiting zu sensibilisieren", so Geschäftsstellenleiterin Marianne Bauer.

Mittlerweile liegen auch die Details zum September-Arbeitsmarkt vor. Die werden immer erst mit einem Monat Verspätung präsentiert, da hier die aktuellen Daten der Sozialversicherung noch einberechnet werden: Demnach lag die Arbeitslosenquote im Bezirk bei 4,6 Prozent (NÖ: 5,4 Prozent). Die meisten Arbeitslosen waren im Handel (308) vorgemerkt, gefolgt von Produktion (151) und Bauwesen (137). Im Gesundheits- und Sozialwesen waren 134 auf Jobsuche.

Branchenmäßig die höchste Arbeitslosenquote gibt es allerdings bei Beherbergung und Gastronomie: Sie liegt bei 13,1 Prozent, hier sank auch die Zahl der effektiv Beschäftigten um 5,7 Prozent. Schlimmer trifft es nur noch den Bereich „Überlassung von Arbeitskräften“: Die Zahl der Beschäftigten sank hier um ein Viertel, die Arbeitslosenquote liegt bei 24,5 Prozent.

Aktuell sind beim AMS Mistelbach 52 freie Lehrstellen und 55 Lehrstellensuchende gemeldet. Angebot und Nachfrage passen aber nicht immer zusammen. „Gründliche Information und Beratung sind die zentralen Schüssel für einen erfolgreichen Einstieg in die Berufs- oder Ausbildungswelt. Personen ohne Berufs- oder Ausbildungsabschluss sind im Lauf ihres Erwerbslebens bis zu zwölf Jahre arbeitslos. Unsere Einladung an alle, die vor der Entscheidung stehen, wie sie sich beruflich entwickeln wollen: Mit dem AMS Kontakt aufnehmen, sich lehrstellensuchend melden und unser vielfältiges Beratungsangebot rund um die Berufswelt nutzen“, weiß AMS Mistelbach-Leiterin Marianne Bauer.