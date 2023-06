Bezirk Mistelbach: Leichter Anstieg bei den Jobsuchenden

Aktuell sind im Bezirk 1.524 Menschen (+4,5 Prozent) auf Jobsuche gemeldet, wobei sich die Zahl der Jobsuchenden vor allem bei den Ausländern nahezu verdoppelt hat (329 Personen, +48,2). Weiterhin rückläufig sind noch die Zahlen bei den Langzeitarbeitslosen: über ein halbes Jahr auf Jobsuche waren 20,5 Prozent weniger (442 Personen), über ein Jahr arbeitslos 37,1 Prozent weniger (190).

Damit eine Vermittlung klappt, bietet das AMS persönliche, telefonische oder online professionelle Berufs- und Bildungsberatungen an. Diese spiele gerade jetzt eine zentrale Rolle, um persönliche Kompetenzen verwerten zu können, welche so dringend am Arbeitsmarkt gesucht werden. „Heuer haben bereits 1.652 Kunden ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden. Außerdem konnten, durch unseren besonderen Fokus auf die Fachkräfteausbildungen, im laufenden Jahr bereits 72 Jobsuchende eine passgenaue Fachausbildung starten“, berichtet Marianne Bauer.

„Von Jänner bis Ende April haben die Berater des AMS Mistelbach den arbeitsuchenden Kunden über 11.700 Vermittlungsvorschläge gemacht. Bis Ende Mai konnten bereits 1.253 freie Stellen mit geeigneten Arbeitskräften besetzt werden,“ freut sich die Geschäftsstellenleiterin Marianne Bauer.

Im Mai waren 673 Stellen als offen und sofort verfügbar gemeldet (+4,3 %), weitere 59 waren nicht sofort verfügbar. 57 offene Lehrstellen standen 30 Lehrstellensuchenden gegenüber.