Die Arbeitslosigkeit sinkt im Bezirk Mistelbach weiter

Betroffen sind vom Rückgang beide Geschlechter gleich, die Zahl der über 50-Jährigen auf Jobsuche sank um 81 auf 595 (-12 Prozent). Um ein Viertel gestiegen ist allerdings die Zahl der unter 25-Jährigen auf Jobsuche (144, +29 Prozent). Insgesamt sind im April 428 Personen arbeitslos geworden, 643 haben die Arbeitslosigkeit beendet, 328 davon, weil sie einen Job gefunden haben.

Einen ganz besonderen Fokus legt das AMS heuer auf die Fachkräfteausbildungen: „Im Zuge unserer Qualifizierungsoffensive 2023 konnten heuer bereits 979 Kunden eine passgenaue Fachausbildung starten. In Mistelbach waren es 59", sagt der stellvertretende Geschäftsstellenleiter des AMS in Mistelbach Wolfgang Erasim. Darüber konnten im laufenden Jahr bereits 983 Stellen mit geeigneten Arbeitskräften besetzt werden.

194 Personen suchen im Arbeitsmarktbezirk bereits seit einem Jahr oder länger Arbeit. „Die Existenz von Langzeitarbeitslosigkeit verursacht eine Reihe von negativen Folgen: Armut der Betroffenen und der Familienangehörigen, Verlust von Kompetenzen und letztlich Wohlfahrtsverluste für die gesamte Volkswirtschaft“, weiß Erasim. Dank konsequenter und ressourcenintensiver Vermittlungs- und Beratungsarbeit sowie maßgeschneiderter Förderprogramme des AMS in Kooperation mit dem Land und den Sozialpartnern konnte die Langzeitarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 43,1 Prozent gesenkt werden. „Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit bleibt weiter ganz oben auf unserer Agenda“, sagt Erasim.

Insgesamt waren Ende April im Bezirk 652 Stellen beim AMS als offen und sofort verfügbar gemeldet, 44 Jobs waren nicht sofort verfügbar. 28 Lehrstellensuchende standen 62 sofort verfügbaren Lehrstellen gegenüber.

Lage im Weinviertel

Wie schaut's im restlichen Weinviertel aus? Hollabrunn hat mit -8,5 Prozent Rückgang bei den Jobsuchenden NÖ-weit den zweithöchsten Rückgang, Korneuburg -5,0 Prozent und Gänserndorf -4,5 Prozent. Aktuell sind in Hollabrunn 988 Menschen auf Jobsuche, in Korneuburg 1.949 und in Gänserndorf 3.371 Personen. Sieht man sich die Arbeitslosenquote an, so hat Gänserndorf mit 7,4 Prozent die NÖ-weit zweithöchste. In Mistelbach lag die Arbeitslosenquote im März bei 5,0 Prozent, in Hollabrunn bei 4,9 Prozent und in Korneuburg bei 4,6 Prozent. Die Arbeitslosenquote hinkt immer einen Monat der aktuellen Arbeitslosenstatistik hinterher, da hier die Gesamtanzahl der Beschäftigten eingerechnet ist – und die wird von den Sozialversicherungen erst nach Ende des Monats geliefert.

