Weniger Langzeitarbeitslose im Bezirk Mistelbach

Derzeit sind im Bezirk 1.498 Menschen beim AMS als arbeitsuchend gemeldet. Davon hat ein Großteil gesundheitliche Probleme oder/und ist über 50 Jahre alt, sagt das Arbeitsmarktservice. Trotzdem halbierte sich die Zahl der Langzeitarbeitslosen. Aktuell sind 253 Personen in Mistelbach bereits ein Jahr oder länger auf Jobsuche.

Ende September 2022 waren mit 593 freien Stellen um 41,5 Prozent mehr als im Vorkrisenjahr 2019 beim AMS gemeldet. Aber nicht alle Unternehmen melden ihre offenen Stellen beim AMS, da sie selbstständig nach Mitarbeitern suchen. Laut Wirtschaftsbund-Stellenmonitor gibt es sogar 769 freie Stellen.

Bei diesen handelt es sich vor allem um offene Stellen im Bereich Handel, Logistik und Verkehr. Auch in Bau, Baunebengewerbe, Holz und Gebäudetechnik werden dringend Mitarbeiter gesucht.

„Zusätzlich zu der Belastung durch die hohen Energiepreise kämpfen die Unternehmen im Bezirk stark mit einem Mangel an Arbeitskräften“, sagt Wirtschaftsbunddirektor Harald Servus. Es brauche dringend Maßnahmen am Arbeitsmarkt, um mehr Menschen in die Beschäftigung zu bringen.

„Im Laufe des Jahres haben wir arbeitsuchenden Kunden über 32.090 Vermittlungsvorschläge gemacht. Knapp 2.427 freie Stellen konnten heuer mit einer passenden Arbeitskraft besetzt werden“, sagt AMS-Bezirkschefin Marianne Bauer.

