Bei strahlendem Wetter eröffnete der ARBÖ seinen neuen Stützpunkt in Mistelbach.

Modernstes Prüfzentrum öffnet Pforten in Mistelbach .

Mit einem regelrechten Volksfest nahm der ARBÖ seinen neuen Stützpunkt in Betrieb. Der Neubau in der Industrieparkstraße war deshalb notwendig geworden, weil das bisherige Prüfzentrum aus allen Nähten geplatzt war. Gebaut wurde über den Sommer in einer regelrechten Rekordzeit.

Der ARBÖ-Stützpunkt in Mistelbach zählt zu einem der ältesten im Land: Vor 50 Jahren wurde mit einem Zelt an der Zaya und einem Pannenfahrer samt Auto begonnen, später übersiedelte man in die Waschbox einer Tankstelle. 1972 wurde ein erstes Haus für zwei Mitarbeiter gebaut, die für 600 Mitglieder zuständig waren.

Heute versorgt der ARBÖ im Bezirk Mistelbach, Teilen Hollabrunns und angrenzender Regionen in Tschechien und der Slowakei rund 6.000 Mitglieder.