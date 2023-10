Grafensulzerin Marlies Meisel in Los Angeles für Forschung geehrt

Für den diesjährigen Austrian Research and Innovation Talk (ARIT) trafen sich Forscherinnen und Forscher aus der ganzen Welt in Los Angeles, um die Gewinnerinnen und Gewinner zu küren. Seit 2003 dient die Veranstaltung dem Austausch mit österreichischen Forscherenden in Nordamerika zu den aktuellen Wissenschaftsthemen.

Untern den Gewinnern war auch die gebürtige Grafensulzerin Marlies Meisel. Sie wurde für ihre Forschungsarbeit mit dem „Junior Principal Investigator“ ausgezeichnet. Bevor sie in Wien Medizin studierte, besuchte sie das BORG Mistelbach. Sie studierte Nutritional Sciences an der Universität Wien, bevor sie ihren PhD (Doktor) in Immunology & Oncology an der Medical University Innsbruck, Austria, abschloss.

2013 setzte sie ihre wissenschaftliche Karriere als Postdoctoral Fellow an der University of Chicago, IL, USA (PI Bana Jabri) fort, bevor sie 2018 als Assistant Professor an das Department of Immunology, University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh, USA, ging. In ihrer ausgezeichneten Arbeit behandelt sie die Fragestellung, wie sich Ernährung und Krebsbehandlung aufeinander auswirken.