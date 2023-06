Direktorin Helga Richter hatte ein großes Herz für die Schüler

Die Schüler machten mit einem selbst gedrehten Zeichentrickfilm rund um die Legende der Burgruine Falkenstein der Falkensteinerin ein ganz persönliches und besonderes Geschenk. Religionslehrer Andreas Köck hat mit dem Herstellen des Zeichentrickfilms die vielfältigen Talente der Schüler gefördert.

Bildungsmanagerin Brigitte Ribisch ging auf den Schatz im Zeichentrickfilm ein und betonte, dass Helga Richter so ein Schatz sei: „Sie hat in über 40 Jahren als Pädagogin so viele Schüler mit besonderen Bedürfnissen und auch ihre Eltern begleitet und sich ihrer Anliegen angenommen." Gemeinsam mit ihrem engagierten Lehrerteam hat sich die Schule jedem Kind individuell gewidmet, um mit viel Herz, Verstand und professioneller Arbeit die Kinder zu fördern.“

Helga Richter ist 1982 in den Schuldienst eingetreten, war zuerst in Mistelbach und seit 1990 an der ASO in Poysdorf. 2009 wurde ihr die Leitung der Schule für Menschen mit besonderen Bedürfnissen übertragen, die heute dank Unterstützung der Sonderschulgemeinde, aber auch durch das Engagement von Helga Richter beste Voraussetzungen für die pädagogische Arbeit bietet, betonte Bürgermeister Josef Fürst. Bildungsmanagerin Brigitte Ribisch konnte seitens der Bildungsdirektion Niederösterreich die scheidende Schuldirektorin mit Dank und Anerkennung besonders auszeichnen. Ihre Nachfolgerin Sandra Modliba kann mit ihrem Team auf diese Arbeit aufbauen.

Ein besonderes Dankeschön war die selbst geschriebene Rede von Schülerin Joanna. Sie beschrieb mit Worten, die aus ihrem Herzen kamen, Schuldirektorin Helga Richter und ihre Arbeit. Mit Liedern umrahmten die Schüler und Lehrer der Schule die Verabschiedungsfeier.

Die ASO Poysdorf wurde als digitale Schule ausgezeichnet und kann seit diesem Schuljahr auch eine Nachmittagsbetreuung anbieten.