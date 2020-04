„Alle Hundebesitzer sollten sich der Gefahr einer Ansteckung und Infizierung bewusst sein und ihre vierbeinigen Lieblinge nicht frei und schon gar nicht abseits öffentlicher Wege herumstreunen lassen“, sagt Josef Kohzina, Jagdaufseher in Bullendorf: In seinem Revier und in Asparn wurden Fälle von Fuchsräude registriert und die ist für Hunde und Menschen gefährlich. Befallene Füchse mussten in beiden Revieren erlöst werden.

Die Fuchsräude ist eine parasitäre Hauterkrankung, die durch die Räudemilbe hervorgerufen wird. „Sie führt innerhalb von drei Monaten zum Tod des befallenen Tieres“, weiß Kohzina.

Die Erkrankung wird durch direkten Kontakt von Fuchs zu Fuchs übertragen und ist hochansteckend. „Eine Übertragung und Ansteckung auf den Haushund und alle anderen Arten der Familie der Hunde durch Kontakt zu Füchsen oder durch Kontakt zu Fuchsbauen oder sonstigen vom Fuchs benützten Stellen ist leicht möglich“, warnt der Bullendorfer Waidmann.

Die Milbe verursacht eine allergische Reaktion, was mit starkem Juckreiz einhergeht. Deshalb kratzen oder beißen sich die Füchse und es kommt zu erheblichem großflächigen Haarausfall, zu unerträglichen Schmerzen, Juckreizen und Hauterkrankungen und oftmals auch zu offenen Wunden. Häufig treten auch Sekundärinfektionen und eine erhebliche Schwächung des Immunsystems auf.

„Beim Menschen kann ein kurzer Kontakt mit einem räudigen Fuchs eine Hauterkrankung, die Pseudokrätze, hervorrufen“, weiß Kohzina. Diese macht sich oftmals durch Juckreiz, starkes Brennen und erhebliche Schädigung der Haut bemerkbar, nennt er die Symptome.