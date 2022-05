Asparn: Erster Feuerwehrjugendbewerb nach drei Jahren Coronapause

Werbung

Anlässlich des 140 Jahrjubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Asparn wurde der 13. Abschnittsfeuerwehrjugendbewerb durchgeführt. Über 250 Jugendliche kamen mit Ihren Betreuerinnen und Betreuer aus Nah und Fern zu dieser Veranstaltung. Insgesamt traten 54 Kinder zum Einzelbewerb und 21 Gruppen zum Bewerb in Bronze und Silber an.

Abschnittsfeuerwehrkommandant BR Harald Schwab freute es, dass er neben zahlreichen Ehrengästen, wie Landtagsabgeordneten Ing. Manfred Schulz in Vertretung für die Landeshauptfrau, Bezirksfeuerwehrkommandanten Markus Schuster, sowie viele Ehrengäste, nicht nur Jugendgruppen aus dem ganzen Bezirk, sondern auch Gäste aus dem Burgenland – Weiden am See, aus Kärnten – Gemeinde Haidach und aus Langenlois begrüßen durfte.

Bezirksfeuerwehrkommandant Markus Schuster bedankte sich für das Engagement der Kinder und Betreuer und wünschte Allen schon jetzt alles Gute für die nächsten Bewerbswochen und den Landesleistungsbewerb in Tulln. Weiters bedankte er sich beim Kommandanten der FF Gaweinstal, Wolfgang Schuppler, der die Bewerbsspritzwände des Abschnitts und des Bezirks Mistelbach neu einheitlich gestaltete, folierte und auf den neuesten Stand der Technik brachte.

