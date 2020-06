Gestern fanden sich die fünf Schauspielerinnen und Schauspieler der Theaterproduktion „Ein Seitensprung zu viel“ zusammen, um mit dem Fotokünstler und Fotografen Martin Hesz die langersehnten Pressefotos zu shooten. „Das Shooting für diese Produktion haben wir der Gesundheit zu Liebe auf den spätestmöglichen Termin verschoben. Nun können wir aber endlich shooten und mit den Proben beginnen.", zeigte sich Michael Rosenberg, der Intendant des Filmhofs, vorfreudig. Schauplatz des Spektakels war das Tanzhotel in 1020 Wien, wo in den kommenden Wochen auch fleißig geprobt wird.

Für die österreichische Uraufführung der Theaterkomödie konnten fünf namhafte DarstellerInnen gewonnen werden. Mit Kabarettistin Nina Hartmann, Multitalent Adriana Zartl, Publikumsliebling Christoph Fälbl, CopStories Star Martin Leutgeb und Michael Rosenberg selbst, darf man sich von dieser turbulenten Komödie, in der Inszenierung von Andy Hallwaxx, eine willkommene Abwechslung vom Corona Alltag erwarten.

Das Hauptthema beim Shooting war eindeutig, wer was anzieht - was in Anbetracht der Tatsache, dass keiner wirklich viel trug zu einer recht spannenden Diskussion wurde. So viel sei schon verraten: Am Ende waren die Herren, zum Erstaunen aller, sogar freizügiger gekleidet als die Damen. Mit wie wenig Bekleidung Hartmann, Zartl, Rosenberg, Leutgeb und Fälbl bei „Ein Seitensprung zu viel“ wirklich auskommen, sieht man ab 11. August am Filmhof Weinviertel!