Was kommt zuerst? Das Fressen, oder die Moral? Das ist die philosophische Frage die Dario Fo in seiner skurrilen Komödie „Bezahlt wird nicht“ stellt.

Am Filmhof Weinviertel in Asparn (https://www.noen.at/mistelbach/vor-der-premiere-selbsthilfe-statt-gejammer-im-filmhof-weinviertel-filmhof-weinviertel-103619616) wurde die Komödie perfekt umgesetzt, am Dienstag war Premiere.