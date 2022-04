Traumjob in der Wissenschaft

Werbung

„Am ersten Tag habe ich mich gefühlt wie ein Kind, für das Weihnachten und Ostern zugleich ist“, erzählt Jacqueline Keintzel im Gespräch mit der NÖN.

Nach ihrer Matura am BORG Mistelbach zog es die Asparnerin an die TU Wien für das Studium der Technischen Physik. Über ihr Master-Studium kam sie später nach Genf, wo sie heute als Senior Research Fellow im Bereich der Strahloptik arbeitet.

Hin und wieder vergesse sie sogar, an welchem Ort sie arbeiten dürfe: „Gerade wenn meine Familie oder Freunde zu Besuch kommen, wird mir wieder bewusst, wo ich da eigentlich arbeite: im weltgrößten Wissenschaftslabor“, erzählt Keintzel voller Freude.

In ihrer Tätigkeit als Physikerin hat Keintzel am CERN wichtige Aufgaben: „Wir schauen, dass die Teilchenstrahlen zirkulieren und ihre Laufbahn einhalten. Ich arbeite speziell in der Strahloptik und führe unter anderem Berechnungen in dem Bereich durch“, erklärt die Wissenschaftlerin. Mit ihrer Arbeit am LHC, dem Large Hadron Colider, ist es aber nicht getan.

Sie arbeitet zusätzlich an Designkonzepten für zukünftige Beschleuniger und führt Messungen und Analysen für den Teilchenbeschleuniger in Japan durch. Von ihrer Arbeit am CERN kann die junge Asparnerin viel Positives berichten. Vor allem über die Karriere als Frau in der Wissenschaft: „In der Physik sind schon weniger Frauen als Männer, aber gerade in meiner Hierarchie, mit meinen Chefs und Kollegen, hat es noch nie einen Unterschied gemacht. Geschlecht, Hautfarbe, Religion oder Herkunft spielen hier keine Rolle. Wenn ich eine Bemerkung gehört habe, die nur darauf abzielte, dass ich eine Frau bin, kam das eher von Gleichaltrigen.“

Motivation und Wissbegierde wichtig

Für junge Frauen, die in den Naturwissenschaften Karriere machen möchten, hat Keintzel nur einen Tipp: „Einfach tun! Es ist am wichtigsten, eine Begeisterung mitzubringen. Motivation und Wissbegierde sind ausschlaggebend. Dann steht dem nichts mehr im Wege.“

Nur eine kleine Portion Glück gehöre ihrer Meinung nach dazu: „Wie in allen Lebenslagen. Man muss vor allem genug Mut haben und einfach versuchen, dort Fuß zu fassen, wo die eigenen Interessen liegen.“

