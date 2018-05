Große Betroffenheit, weit über die Region Asparn hinaus: Heinrich Eberlein (73), ein Mann mit verschiedensten Ausbildungen, Gemeindepolitiker, Aktivitäten für die Allgemeinheit, Familienmensch und Mensch mit Verständnis für die Probleme der Bevölkerung, ist in der Vorwoche plötzlich verstorben. Das Begräbnis findet am Freitag, den 1. Juni, um 15 Uhr in Asparn statt.

Bereits mit dem 25. Lebensjahr wurde der ausgebildete Hauptschullehrer im Jahr 1970 in den Gemeinderat gewählt. Ab 1975 Mitglied im Gemeindevorstand, 1980 Vizebürgermeister und 1990 bis 2008 Bürgermeister in der Großgemeinde Asparn. In seiner Zeit als Gemeindeoberhaupt hatte er nicht nur an der Planung von sehr vielen Projekten, sondern auch an deren Ausführungen einen maßgeblichen Anteil.

Um nur einige zu nennen: Neues Gemeindezentrum am Hauptplatz, Ausbau der Misch- und Schmutzwasserkanalisation sowie der Erdgasversorgung, Zu- und Umbau des Schulzentrums in Asparn, Schulmuseum Michelstetten, Verbesserung der Autobusverbindungen für die Schulkinder der Volks- und Hauptschule in Asparn. Und das ist nur eine ganz kleine Auflistung seiner Errungenschaften als Bürgermeister.

"Sein Engagement wird in der Gemeinde sehr fehlen"

Er war Obmann und führendes Mitglied in den verschiedensten Teilorganisationen der ÖVP, aber auch Vorstandsmitglied in karitativen Organisationen wie Obmann der Lions Weinviertel, Freiwillige Feuerwehr Asparn, Jagdleiter der Jagdgemeinschaft Asparn, Obmann beim Alpenverein Sektion Mistelbach. Diese Auflistung ist nur ein Kurzabriss seiner für die Allgemeinheit wichtigen Funktionen.

„Das Menschliche war ihm nie fremd, die Sorgen der Bevölkerung nahm er in seiner Funktion als Politiker sehr ernst, die Lösung von Problemen war ihm parteiübergreifend eine Pflicht. Sein Engagement wird in der Gemeinde sehr fehlen“, meinen seine Freunde.