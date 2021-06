Asparn: Herr Branko sucht sein Liebesglück .

Theoretisch ist ja alles ganz einfach: Herr Branko sucht sein Glück und nach 23 Jahren Ehe will der Fischrestaurant-Besitzer sexuell auch mal außerhalb speisen. Aber es wäre kein Stück von Neil Simons, wenn es so wäre: Am Filmhof Weinviertel in Asparn hatte am 29. Juni die Komödie „Der letzte der feurigen Liebhaber“ Premiere.