Interaktiv die Geschichte im MAMUZ erleben

Werbung

„Archäologie findet nicht nur in Ägypten statt“, sagt Franz Pieler, wissenschaftlicher Leiter des MAMUZ: Um zu zeigen, wie Archäologen arbeiten, wurde jetzt im MAMUZ Asparn die Archäo-Basis eingerichtet. Am 20. August wurde sie eröffnet.

„Archäologie befasst sich mit dem, das die Menschen im Boden hinterlassen“, weiß Pieler. Historiker können auf schriftliche Quellen und Bilder zurückgreifen, die Archäologie muss das interpretieren, was sie vorfindet. „Hat man drei Archäologen, gibt es fünf Meinungen“, überzeichnet der Wissenschaftler. Denn Scherben, Knochen, Artefakte und Werkzeuge können unterschiedlich Bedeutungen haben, bzw. werden mit neuen Forschungsergebnissen anders gedeutet.

Vor der Archäo-Basis befand sich das vor allem für Kinder interessante Forschungslabor in drei Räumen, nach zehn Jahren war das aber nicht mehr am Stand der Technik und der Wissenschaft: „Es erfüllte nicht mehr unsere Ansprüche“, sagt MAMUZ-Geschäftsführer Christoph Mayer. Mitarbeiterin Renate Heger nahm sich des Themas an und schuf eine interaktive Schau mit Informationen über die Zeitspanne, mit der sich Archäologie befasst, zeigt die Forschungsmethoden und widmet sich der experimentellen Archäologie. Da die Räume multifunktionell sind, können sie bei Schlechtwetter auch für Workshops verwendet werden.

„Gefühlt bin ich mit Asparn schon seit der Urgeschichte verbunden“, lacht Landtagspräsident Karl Wilfing: Er habe gefühlte 25 Umgestaltungen im Museum schon miterlebt. Und das sei notwendig, damit das Museum für die Besucher interessant bleibt und immer auch das Neueste im Museum zu finden ist.

Die neue Archäo-Basis ist übrigens nicht nur für das junge Museumspublikum interessant.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.