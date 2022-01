Polizist in Haus verschanzt: Verhängung der U-Haft beantragt

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat die Verhängung der Untersuchungshaft über jenen 48-jährigen Polizisten beantragt, der sich am Dienstag in seinem Wohnhaus in Asparn an der Zaya (Bezirk Mistelbach) verschanzt und von dort aus einschreitenden Beamten mit dem Erschießen gedroht hatte.