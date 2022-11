MAMUZ ist für Tourismuspreis nominiert

Die Archäo Basis im MAMUZ Schloss Asparn wurde für den NÖ Tourismus-Preis in der Kategorie Digitalisierung nominiert: Im Sommer wurden die drei neu interaktiv gestalteten Räume eröffnet, die einen spielerischen Zugang zu den historischen Inhalten des Museums auf anschauliche Weise vermitteln, wie die Jury urteilt.

Zusätzlich wird in Animationsfilmen über die Inhalte des Museums informiert. Mit der Archäo Basis wurde ein digitaler Erlebnisraum für Jung und Alt geschaffen.

Während die Fachjury jetzt berät, gibt es auch die Möglichkeit, unter den nominierten Projekten einen Publikumspreis zu vergeben. Unter https://tourismuspreis-voting.niederoesterreich.at kann bis 20. November mitgestimmt und für Asparn abgestimmt werden.

Die Verleihung des NÖ Tourismuspreises findet am 28. November in den Kasematten in Wiener Neustadt statt.

