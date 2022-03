MAMUZ ist Museum zum Erleben

Saisonstart für das MAMUZ Schloss Asparn: Am 19. und 20. März wird sich das Erlebniswochenende im Museum ganz der Altsteinzeit widmen, am Wochenende darauf steht das Mittelalter am Programm.

An diesem Wochenende gibt es auch detaillierte Infos zur neu errichteten frühmittelalterlichen Rundkirche im Freigelände, bei der jetzt der Innenausbau abgeschlossen ist. Eine eigene Eröffnung wird es für die Kirche jetzt nicht geben, nachdem der Rohbau schon im Herbst ausgiebig gefeiert wurde, sagt MAMUZ-Geschäftsführer Christoph Mayer.

Überhaupt setzt das MAMUZ Asparn heuer explizit auf Erlebniswochenenden: Die Themenbereiche Bogenschießen, Steinschleudern und Speerwerfen vermitteln im April nicht nur Tipps zur Handhabung der alten Waffen, sondern auch Survival-Tipps zum Überleben in der Wildnis.

Verlängert wird die Sonderausstellung „Experimentelle Archäologie“ bis 27. November. Anlass dafür ist das 40. Jubiläum der Lehrveranstaltung „Experimentelle Archäologie“, die alljährlich im Freigelände des Museums mit Studenten aus mehreren Unis abgehalten wird. Gefeiert wird das am 2. Juli.

