Kelten, Comics und Nitsch im MAMUZ

Das Wochenende des 18. März wird im MAMUZ Mistelbach ein Großkampfwochenende: Da werden gleich beide neuen Ausstellungen, jene im MAMUZ und jenem im nitsch museum, eröffnet.

Das nitsch museum wird sich heuer dem Sechs-Tage-Spiel widmen, Schwerpunkt werden die Bilder aus der Aktion 2022, einige Stücke stammen auch aus 1998.

Die Ausstellung wird gemeinsam mit der Albertina Wien gestaltet: „Das bringt uns ziemlich viel Renommee“, sagt MAMUZ-Geschäftsführer Christoph Maier. Spannend wird für das Museum werden, wie sich die Besucherzahlen bei den Events jetzt nach dem Tod des Aktionskünstlers entwickeln: „Wenn Nitsch nicht mehr in der ersten Reihe sitzt und die Leute nicht mehr Nitsch-schauen kommen können.“ Eröffnung: 18. März.

Was Mythos ist, was ist wahr?

Im MAMUZ Mistelbach schließt die Schau zeitlich direkt an die „Könige der Eisenzeit“ an: „In Kelten – Fantasie und Wirklichkeit werden wir auch mit eigenen Funden zeigen, was sich archäologisch über de letzten 400 Jahren vor Christus sagen lässt und was Mythos ist“, sagt der wissenschaftliche Leiter des MAMUZ Franz Pieler. Der Begleitband zur Ausstellung wird derzeit von Pielers Vorgänger und Keltenexperten Ernst Lauermann verfasst. Eröffnung: 17. März.

Im MAMUZ Asparn wird sich die Sonderausstellung dem Thema „Aufgezeichnet – von der Höhlenmalerei zum Comic“, einer Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Karikaturmuseum Krems, widmen. „Es gibt nicht nur Asterix und Fred Feuerstein, auch, wie Archäologie in der Karikatur dargestellt wird und wie wir Archäologen da wegkommen“, lacht Pieler. Eröffnung: 15. April. Das Museum öffnet aber grundsätzlich schon mit 18. März.

