MAMUZ startet Podcast

Spannende und interessante Geschichten rund um 40.000 Jahre unserer Menschheitsgeschichte gibt es ab sofort im brandneuen MAMUZ-Podcast zu hören. Zunächst werden vier Folgen veröffentlicht, welche auf eine Reise quer durch die Epochen von der Altsteinzeit bis ins Frühmittelalter einladen.

Der Podcast ist eine Ergänzung zu den Vermittlungsangeboten für Kinder und Jugendliche sowie alle Geschichtsinteressierte und knüpft an die laufenden Ausstellungen an den MAMUZ-Standorten Schloss Asparn/Zaya und Museum Mistelbach an.

Was wissen wir über das Leben der Steinzeitmenschen vor mehr als 12.000 Jahren? Welchen Einfluss hatte der Werkstoff Eisen auf die Gesellschaften in Mitteleuropa? Und welche politischen Machthaber finden wir im Frühmittelalter vor?

Das Leben unserer Vorfahren im Fokus

Der neue Podcast des MAMUZ widmet sich in zunächst vier Folgen den unterschiedlichen Epochen der frühen Menschheitsgeschichte und stellt die Lebenswirklichkeit unserer Vorfahren in den Fokus. Auf spannende und lehrreiche Weise wird unsere Vergangenheit skizziert. Mit einer Anmeldung zum MAMUZ-Newsletter werden Sie keine Folge mehr verpassen!

„Die Entwicklung zeitgemäßer und zielgruppenadäquater Vermittlungsarbeit ist uns ein großes Anliegen und zählt zu den Hauptaufgaben des MAMUZ. Der neue Podcast soll insbesondere ein junges, technikaffines Publikum erreichen und niederschwellig vertiefendes Wissen zu den Museumsinhalten liefern. Die Digitalisierung ermöglicht uns die Vermittlungsarbeit auch außerhalb der Ausstellungsräumlichkeiten attraktiv zu gestalten“, so Franz Pieler, wissenschaftlicher Leiter des MAMUZ.

Zu hören ist der Podcast auf den Audio-Streaming-Diensten Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Deezer sowie in der MAMUZ Mediathek unter Mediathek des MAMUZ — MAMUZ.

Der MAMUZ-Podcast wurde durch den Museumsverein „Verein der Freunde des MAMUZ“ initiiert und umgesetzt und ist mit Unterstützung des Landes Niederösterreich entstanden.

