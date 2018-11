Genaue Zahlen gibt es noch keine, aber die heurige Saison in den beiden Standorten des MAMUZ in Mistelbach und Asparn wird eine Gute sein, kündigte Geschäftsführer Peter Fritz bei der Finissage im Schloss Asparn an: Das Thema Pyramiden habe bei den Besuchern gezogen.

Doch längst arbeitet man im Museum an der nächsten Saison: Im MAMUZ Mistelbach wird man sich dem Thema „Märchen, Mythen und Symbole“ widmen: „Hollywoodblockbuster sind vom Ablauf genau so aufgebaut wie griechische Dramen, manche Symbole, der rote Bulle beispielsweise, sind uralt“, sagt Fritz. Das MAMUZ arbeite diese Symboliken quer durch die Zeit auf.

Im Freigelände des MAMUZ Asparn wird eine frühmittelalterliche Steinkapelle errichtet, wie sie 2010 im tschechischen Pohansko, nahe der Grenze zu Bernhardsthal gefunden wurde. „Das wird die Keimzelle für einen eigenen Mittelalterbereich im Freigelände“, sagt der wissenschaftliche Leiter Franz Pieler. Die Sonderausstellung im Schloss wird sich nächstes Jahr den Skytischen Reiterbögen widmen.

Außerdem arbeite man schon intensiv am Jahr 2020: Da wird das frühere Urgeschichtemuseum Asparn sein 50-jähriges Standortjubiläum feiern.

Neu wird ab kommendem Jahr auch die Organisationsstruktur sein: Denn ab 1. Jänner wird das Museumsdorf Niedersulz in das MAMUZ eingegliedert: Wissenschaftliche Leiterin bleibt Veronika Plöckinger-Walenta, der kaufmännische Bereich geht auf Peter Fritz über, der damit die drei MAMUZ-Marken MAMUZ, Museumsdorf und nitsch museum leitet.

Abschied vom MAMUZ wird Wissenschaftler Peter Trepsche nehmen: Ihn wird voraussichtlich im Jänner der Ruf an den Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte an der Uni Innsbruck ereilen.