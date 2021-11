Mittelalterliche Rundkirche erwacht zum Leben

Das frühe Mittelalter zieht in das Freigelände des MAMUZ Schloss Asparn ein: Am 30. Oktober wurde die Fertigstellung der frühmittelalterlichen Rundkirche gefeiert, es soll ein kleines Dorf aus dieser Epoche mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden folgen.

Die Kirche, der Originalbefund stammt aus Pohansko unweit von Bernhardsthal, wurde im 9. Jahrhundert errichtet und von 2008 bis 2011 ausgegraben.

Zur Zeit der Errichtung waren Südmähren und das Weinviertel mitten im Spannungsfeld von Fränkischem Reich und Großmährischem Reich sowie der Missionierung durch das Stift Freising und Byzanz.

Verschiedene Zünfte arbeiten zusammen

Die Rundkirche weist auf letzteren Kulturkreis hin: „Der Bau dieser Kirche war eine Herausforderung“, sagt Experimentalarchäologe Wolfgang Loibisser, der mit seinem Team die Kirche mit Techniken und Werkzeugen des Mittelalters gebaut hatte: „Es ist ein Hybridbauwerk: Hier haben Menschen, die mit Holzbau vertraut waren, mit Stein und Mörtel gebaut.“

Etwas, das sowohl für die frühmittelalterlichen Bauherren, als auch für die Experimentalarchäologen gilt: „Ich habe nie gedacht, dass ich mich einmal für Sumpfkalk begeistern kann“, verriet Loibisser. Denn auch er und sein Team kämen von der Holzverarbeitung.

Am Innenausbau wird noch gearbeitet

„Ich bin sprachlos, wenn ich das sehe“, staunte Archäologe Petr Dresler, der die Kirche damals ausgegraben hatte: „Wir haben damals immer diskutiert, wie die Kirche ausgesehen haben kann.“ Jetzt sei sie wieder aufgebaut: „Das ist genial“, freute sich der Wissenschaftler der Marasyk-Uni Brünn.

Offiziell eröffnet wird die Rundkirche am 26. März, bis dahin wird noch am Innenausbau gearbeitet: Gestampfter Lehm kommt auf den Boden, eine Reihe Sitzbänke an die Außenmauer und eine Altarkonstruktion in die Apsis.