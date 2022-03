Neue Lok für die Draisinenbahn

Am Bahnhof Asparn beim Verein Weinvierteldraisine steht seit dem Wochenende eine funktionsfähige Normalspur-Diesellokomotive Marke Jenbach „JW 100“.

Bisher werden Gäste, die es gerne gemütlich haben, bei Bergfahrten mit dem Motordraisinenzug und den Fahrraddraisinen bis zur Draisinenalm Grafensulz gebracht. Dann können sie weiter mit der Fahrraddraisine entweder bis Ernstbrunn oder zurück bis Asparn mit eigener Muskelkraft fahren.

Nun wird die Diesellok „JW 100“ für diese Überstellungsfahrten eingesetzt werden. Aber auch für Maßnahmen an der Streckenerhaltung für die Komplettstrecke Mistelbach – Ernstbrunn wird diese Lok verwendet werden. Zwischen Mistelbach und Asparn verkehrt weiter das Schienentaxi mit den Motordraisinen.

Die Diesellokomotive, Baujahr 1959, wurde von der Jenbacher Lokomotivfabrik gebaut. Das Dienstgewicht ist 20 t, die Länge beträgt 5,6 m, die Breite 2,9 m und die Höhe 3,1 m. In der Ebene kann die Lokomotive 320 t und auf der Steigung 60 t ziehen.

Bis 1983 war die Diesellok in Linz auf einem Industriegelände in Betrieb gewesen. Die Lok brachte ein Tieflader am Freitag von Linz nach Asparn. Am Bahnhof wurde sie dann mittels eines großen Staplers aufgegleist. In den nächsten Monaten bekommt sie einen blau-gelben Anstrich im Design der Weinviertel Draisine. Die Arbeiten werden, wie die gesamte Streckenerhaltung, verkehrstechnischen Arbeiten und der Betrieb, von Freiwilligen durchgeführt.

