Die ersten 850 Meter des Geh- und Radweges sind fertig

Am 18. September gaben Bundesrat Michael Bernard gemeinsam mit Bürgermeister Manfred Meixner und Thomas Heidenreich von der NÖ Agrarbezirksbehörde sowie der Leiter-Stv. der Straßenbauabteilung Wolkersdorf Wolfgang Pribil den neuen Geh- und Radwegabschnitt im Gemeindegebiet von Asparn an der Zaya offiziell frei.

Zwischen Asparn an der Zaya und Schletz wurde somit eine sichere Geh- und Radwegverbindung, welche als Fahrradstraße verordnet wurde, geschaffen.

Für die Radfahrer entsprach der bestehende Weg zwischen den beiden Ortschaften nicht den Qualitätsanforderungen für eine entsprechende Radinfrastruktur und somit wurde über die Landesstraße L 3088 ausgewichen. Durch das Geh- und Radwegprojekt können nun die im Hauptort Asparn an der Zaya befindlichen Alltags- und Freizeiteinrichtungen (Gemeindezentrum, Schulen, Nahversorger, Arzt, Sportstätten, usw.) verkehrssicher mit dem Fahrrad erreicht werden. Weiters ist eine direkte Anbindung an die regionalen Radrouten „Blauburger“ und „Sylvaner“ gegeben.

Foto: Amt der NÖ Landesregierung

Ausführung

An einem bestehenden Weg wurde an der Südseite des Schletzbaches vom Sportplatz bis zum Ortsbeginn von Asparn der Geh- und Radweg mit einem entsprechenden Konstruktionsaufbau hergestellt. Die rund 870 Meter lange Fahrradstraße wurde in einer Breite von 2,50 Meter mit einem beidseitigen Bankett bis zu 0,50 Meter ausgeführt.

Das Radwegprojekt wurde in Richtung Asparn an der Zaya an das innerörtliche Gemeinde- und Landesstraßennetz, sowie in Richtung Schletz an das Wirtschaftswegenetz - auf dem Fahren im Mischverkehr möglich ist - angeschlossen.

Mit der Durchführung der Arbeiten wurde die Firma Strabag beauftragt, welche diese in einer Bauzeit von rund einem Monat ausgeführt hat. Die Förderabwicklung erfolgte durch den NÖ Straßendienst. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 155.000 Euro, und 30 Prozent von den Marktgemeinde Asparn getragen werden.

Die weiteren Bauabschnitte sind in Vorbereitung bzw. in Planung.