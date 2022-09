Schüler erlebten Zeitgeschichte in London

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Viertklässler der Mittelschule Asparn erleben derzeit Zeitgeschichte, denn die in der Vierten obligate Sprachreise nach England führte sie in der Woche des Ablebens von Queen Elisabeth II. in die britische Hauptstadt. Vom Rummel in London rund um die Beisetzung der Queen waren sie schwer beeindruckt.

„Ich denke, dass unsere Schüler und Schülerinnen dadurch einen doppelten Mehrwert hatten. Neben den unstrittig positiven Auswirkungen auf die eigenen Sprachkenntnisse in Englisch waren sie persönlich Teil eines geschichtlich ungemein bedeutenden Ereignisses. Das kann man nicht oft von sich behaupten“, freut sich Direktor Johann Keintzel.

Die Sprachwochen sind grundsätzlich fixer Bestandteil der Jahresplanung der Abschlussklassen und werden bereits Monate vorher im Detail geplant. Veranstaltungsleiterin Julianna Scharinger und Begleitlehrer Heinz Schöfmann wählten für ihren Sprachaufenthalt in Eastbourne mit den 4. Klassen die Vorwoche als Veranstaltungstermin aus und so fiel dieser in die Trauerwoche nach dem Ableben der Queen – eine besondere Herausforderung für das Lehrerteam, denn das Gewurl in London war in dieser Woche noch einmal deutlich stärker.

Ihren eigentlichen Sprachaufenthalt in Eastbourne verbrachten die Schüler in der Sprachschule und bei ihren Gastfamilien, Abwechslung brachten diverse Ausflüge.

