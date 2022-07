Schwein am Scheiterhaufen: Experimentelle Archäologie im MAMUZ

Werbung

„Das Gewitter war nicht das Problem“, lacht die Studentin: „Das Museum hat unseren Scheiterhaufen dann gelöscht.“ Freitag bis Sonntag hatten Studenten für die schon traditionelle Vorlesung „Experimentelle Archäologie“ das Freigelände des MAMUZ Asparn in Beschlag genommen. Durch Versuche sollte verstanden werden, warum historische Artefakte so sind, wie sie sind.

Spektakulärstes Experiment: die urnenfeldzeitliche Verbrennung von zwei Köpfen auf dem Scheiterhaufen. Im nachgestellten Originalbefund waren es Mutter und Tochter, in Asparn wurden zwei Schweine am Scheiterhaufen verbrannt. „Unsere Schweine waren nicht nackt“, erzählt eine Studentin, die am Samstagvormittag mit anderen Studierenden die Scheiterhaufen-Überreste dokumentiert. Die toten Tierkörper waren mit Perlen und Bronzegrabbeigaben in Leinen eingewickelt. „Aus den Befunden können wir sehen, was das Feuer mit den Glasperlen, mit den Bronzestücken und mit Textilresten macht. Und ob wir alle Knochenbefunde zusammenbringen“, sagt die Wissenschaftlerin. Die Ergebnisse können dann mit tatsächlichen Befunden verglichen werden, sind sie ähnlich, ist es wahrscheinlich, dass auch das historische Setup ähnlich zum Versuch war.

Einige Meter weiter wird Bronze mit zwei selbst gebauten Öfen geschmolzen und gegossen, daneben wird Eisenerz verhüttet, in der Schmiede wird eifrig Eisen zum Glühen gebracht und gehämmert. „Ich mache aus einer alten Kelle ein neues Werkzeug“, sagt die junge Schmiedin, bevor sie sich wieder auf ihre Arbeit konzentriert.

Schmiedekunst und effizientes Töpfern

„Nie mit dem Schmied während der Arbeit reden“, sagt der erfahrene, langbärtige Schmied, der die junge Kollegin anleitet: „Nicht umsonst sagt man: Man muss das Eisen schmieden, so lange es heiß ist.“ Außerdem ist beim Arbeiten mit dem glutheißen Metall jede Ablenkung gefährlich.

Keramik der Römerzeit: „Bei der Terra Sigillata wurde aus Ton ein Schüsselmodel erzeugt, bei dem die Verzierungen für das Endprodukt auf der Innenseite eingestempelt waren. Nachdem der Model gebrannt war, wurde feuchter Ton ins Innere gegeben und mit der Töpferscheibe schnell ausgeformt: „So konnte eine große Stückzahl rasch erzeugt werden“, sagt Archäo-Keramikologe Friedrich Ugrinovits. Gearbeitet wird auch mit Gipsmodeln für Terrakotta-Zierleisten: „Ziel ist auch, dass die Studenten den Unterschied beim Endprodukt erkennen, um welche Methode es sich gehandelt hat“. Denn bei den Gipsmodeln sind immer Fehlstellen dabei: „Wenn eine Warze zu sehen ist, dann war es ein Gipsmodel“, sagt der Wissenschaftler.

