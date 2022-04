Sommertheater fällt heuer aus: Rosenberg verkauft Filmhof

Werbung

Wie es mit dem Filmhof Weinviertel weitergeht? Das ist die große Unbekannte. Nach einem Eigentümerwechsel, Michael Rosenberg und Monika Langthaler, Gründer des Projektes, hatten sich nach ihrer Trennung auch vom Filmhof getrennt. Die Filmhof-GmbH steht zum Verkauf, aktuell wird mit neuen Eigentümern verhandelt, die den Filmhof übernehmen wollen.

Die Verträge mit diesen fünf Einzelpersonen dürften weitgehend fertig sein und auf die Unterschrift warten, aktuell zog sich aber Michael Rosenberg, er war für die NÖN nicht für ein Gespräch erreichbar, in einen Urlaub zurück. Die potenziellen Käufer sollen eine Gruppe um Personen sein, die zum Teil schon am und um den Filmhof mitgearbeitet haben, wie es aus informierten Kreisen heißt.

Ursprünglich sollte „Pension Schöller - reloaded“ gespielt werden. Schon vor einigen Wochen fragte die NÖN bei Manfred Meixner, Bürgermeister von Asparn und Obmann des „Vereines Kulturszene Filmhof Asparn“ nach, da keine Infos zum aktuellen Programm zu bekommen waren: Die Pension Schöller sei mit den vielen Rollen zu teuer, man wolle eine kleinere, kostengünstigere Produktion umsetzen, sagte der Bürgermeister damals.

Jetzt scheint klar, dass der Filmhof diese Saison theatermäßig auslassen wird. Auch wenn laut Theatersommer NÖ keine Sommerproduktion stattfinden soll, will Meixner die Saison noch nicht abschreiben: „Das kommt darauf an, wie schnell jetzt alles geht“, noch gehe sich eine kleinere Produktion aus, ist er zuversichtlich. Man habe ein entsprechendes Konzept bei den Förderstellen des Landes NÖ abgegeben, die auch die Unterstützung zugesagt hätten. Angesichts der sich ziehenden Verhandlungen traue er sich aber keine konkrete Aussage zu, wie die Sommersaison 2022 am Filmhof aussehen werde.

Michael Rosenberg musste mit seinem Filmhof immer eng kalkulieren, zwei Sommerproduktionen, die beim Publikum nicht wie gewünscht zogen, rissen ein Loch in die Finanzen, erst die Musiktheater-Komödien der letzten Jahre verschafften wieder Entlastung, die Coronamaßnahmen im Kulturbetrieb seien nicht wirklich ein Problem für den Filmhof gewesen, gestand Rosenberg damals gegenüber der NÖN. Trotzdem hätten Mehreinnahmen aus den Musik- und Kabarettabenden dem Filmhof finanziell durchaus geholfen, heißt es aus informierten Kreisen.

Interesse daran, dass der Filmhof Weinviertel auch als Gastronomie-Anbieter wieder läuft, hat man auch beim Nachbarn im MAMUZ Schloss Asparn, da der Filmhof eine Ergänzung des Angebots am Standort ist. Im Vorjahr hatte sich das Verhältnis, das in den Jahren davor abgekühlt war, wieder begonnen zu normalisieren.

