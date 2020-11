Die Aussendung eines Mobilfunkanbieters, die an jeden Haushalt in Asparn ging, stößt einem Gemeindebürger sauer auf. Seiner Meinung nach ist diese Aussendung mit Wissen und mit Zurverfügungstellung von Adressenmaterial durch die Gemeinde erfolgt.

Laut Bürgermeister Manfred Meixner entspricht dies nicht den Tatsachen. „Die Gemeinde wurde von dieser Aussendung nicht in Kenntnis gesetzt“, so der Bürgermeister. „Wir haben dem Mobilfunkanbieter auch kein Adressenmaterial zur Verfügung gestellt“. Bei genauer Recherche wurde festgestellt, dass die Aussendung nicht personalisiert war, sondern als Postwurfsendung an jeden Haushalt in Asparn gegangen war.

„Wir haben dem Mobilfunkanbieter kein Adressenmaterial zur Verfügung gestellt!“ Manfred Meixner (ÖVP), Bürgermeister

In der der NÖN zugegangenen Beschwerde wurde auch kritisiert, dass in der Aussendung steht, dass eine eventuelle Anmeldung für einen Festnetz- oder Mobilfunkanschluss am Gemeindeamt abgegeben werden könne.

Dazu sagt Bürgermeister Meixner, dass dies nur ein Entgegenkommen der Gemeinde sei, um den Bürgern den Postweg zu ersparen. Die Gemeinde sehe sich hier nicht als Außenstelle des Mobilfunkanbieters spusu, denn „die Gemeinde arbeitet auch mit anderen Mobilfunk- oder Telefonanbietern zusammen“, so Meixner. So war auch dem Kommunikationsanbieter A1 gestattet worden, auf Gemeindegrund einen Informationscontainer kostenlos aufzustellen.