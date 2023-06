„Entscheidend ist die Summe der Ideen“

Beim Kamingespräch in Asparn sprach man über Klimabewusstsein, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Monika Langthaler, die langjährige Vorreiterin in Klimaschutz, diskutierte unter der Moderation von Michael Battist mit Autor, Schauspieler, Regisseur und Weitgereistem Michael Schottenberg zum Thema „Handeln statt verhandeln – mit neuer Energie die Welt verändern“ für Radio NÖ im ehemaligen Metternich'schen Gutshof. Zahlreiche Gäste waren gekommen, unter ihnen von der Kultur.Region.Niederösterreich Martin Lammerhuber, Bürgermeister Manfred Meixner, Vizebürgermeisterin Gudrun Zawrel-Eberlein, Autor Michael Staribacher und Hans Rupp. Die Diskussion wurde für die Sendung „Kamingespräch“ am Mittwoch, 21. Juni um 20.03 Uhr aufgezeichnet.

„Es wird nicht eine Idee sein, die uns rettet“ so Monika Langthaler, Direktorin des „AWS Solutions Hub“, in ihrem Eingangsstatement. „AWS Solution Hub“ ist die mit Arnold Schwarzenegger geschaffene Lösungs-Werkstatt, welche das Finden von Lösungen und Präsentieren neuer Ideen ermöglichen soll. Wichtig sei die Summe der Ideen, welche zu einer Klimaneutralität führen können. Auch Michael Schottenberg ist dieser Meinung.

Wichtig ist beiden aber auch, dass man den Leuten keine Angst machen darf, man muss ihnen Alternativen oder Änderungen im Lebensrhythmus positiv aufzeigen. Aufzeigen, was möglich ist und dass es noch eine Chance gibt, etwas zu verändern. Die Menschen sollen für dieses Thema sensibilisiert werden, mit einem Mehrwert, generiert aus dem Handeln für die Umwelt. Für Michael Schottenberg führt der Weg dorthin über die Emotion: „Mit Geschichten hat man die Möglichkeit, Menschen emotional zu erreichen“. Straßenverkehr blockieren ist kein Lösungsvorschlag. Die Blockaden schaffen nur Unmut. Auf die immer näher rückende Bedrohung durch den Klimawandel muss aufmerksam gemacht werden. Jedoch handeln statt verhandeln, nachdenken, wie man mit neuer Energiegewinnung die Welt verändern kann, das soll der Leitspruch sein. Dazu gehört aber auch, neue Lösungsansätze anzubieten. Als Beispiel dafür brachte Langthaler die „Sandbatterie“ aus Finnland. Im Sommer wird Sand aus PV-Anlagen erhitzt und gespeichert. Im Winter wird dann diese Wärme für Heizzwecke abgegeben.