Wolfpassinger Herrenausstatter setzt auf Individualität

Schon bisher war Hirsch Spezialist für maßgefertigte Männermode, vom Hemd bis hin zum Dreiteiler – wobei die Dienste bisher ambulant angeboten wurden. „Jetzt haben wir einen Standort, wo mich meine Kunden aufsuchen können“, sagt Hirsch. Kundenstamm, Räumlichkeiten und Nachfrage hätten dies jetzt gerechtfertigt.

Wer sind die Männer, die zu ihm kommen und sich maßgeschneidert einkleiden lassen? „Sie sind zwischen 25 und 45 Jahre, stehen kurz vor ihrer Hochzeit oder arbeiten in einem Umfeld, wo sie Sakko tragen müssen“, erzählt Hirsch: „Da geht es stark um Individualität, die Individualität der eignen Körperformen und das Sich-Wohlfühlen in einem schönen Outfit, das nirgends zwickt.“

Das Schneiderhandwerk hat Reinhard Hirsch schon als Kind kennengelernt: Schon der Großvater des gebürtigen Strasshofners war Schneidermeister: „Aus dieser Erfahrung heraus ist es auch mir immer schwergefallen, Mode zu finden, die mir gefällt und die meinem Drang nach Individualität entspricht“, lacht der Herrenschneider.

Wie viel Arbeit in so einem Dreiteiler drinnen steckt? Das will Hirsch nicht verraten. „Aber man sollte schon drei Monate vom Erstgespräch bis zur Auslieferung einplanen“, sagt er. Am Anfang wird festgelegt, welcher Stoff, welche Knöpfe und welche Feinheiten das Kleidungsstück haben soll, dann wird das Design festgelegt und die Maße genommen. Wo gibt es die meiste Nachfrage? „Bei Dreiteilern für die Hochzeit und Zweiteilern für den Businessanzug“, sagt Hirsch.

Was ist seine Botschaft an die Männer? „Männer, traut euch mehr. Seid einzigartig und merk-würdig!“ In normalen Geschäften gebe es nur 08/15-Kleidung: „In denen wird man gesehen und vergessen. Aber man kann auch auffallen.“ Und dann sei man würdig, dass man in Erinnerung bleibt.

Infos: www.hirsch-modenachmass.at

