Atzelsdorf: Unbekannte setzten Meerschweinchen im Wald aus

Der Zufall hat über das Weiterleben der beiden Meerschweinchen entschieden, denn der Hund der Finder hatte sie aufgestöbert und gemeldet. „So konnten sie zu uns in Sicherheit gebracht werden. Ohne diesen Zufall wären sie entweder erfroren oder wären als leichte Beute für einen Fuchs oder Greifvogel gewesen“, heißt es vom Dechanthof-Team.

Was die armen Meeris durchmachen mussten, lässt sich nur erahnen: Ihre Krallen sind viel zu lang, die Beinchen entzündet: „Und ein Ballen war bereits so vereitert, dass ein kleiner Druck genügte und das Eiter nur so herausschoss“, berichten die Tierretter.

Wer die Arbeit des Tierheimes Dechanthof unterstützen will oder in diesem Fall einen finanziellen Beitrag zu den Tierarztkosten übernehmen will, findet hier die Möglichkeiten.

