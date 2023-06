Jahr Eins nach der Fusion war für die Raika ein erfolgreiches

Am Podium fanden sich neue Gesichter. So leitete erstmals der Obmann Landtagsabgeordneter Kurt Hackl die Generalversammlung, begleitet von den drei Geschäftsleitern Andreas Berger, Reinhard Kerbl und Franz Friedl sowie Aufsichtsratsvorsitzendem Horst Zwang. Und doch ist dieses Bild schon wieder ein historisches.

Rückzug aus privaten Gründen

Den letzten Punkt der Tagesordnung nahm Berger zum Anlass, seinen Rückzug zum 30. April 2024 offiziell bekanntzugeben. „Ich danke allen, die mir nach der großen Operation Zeit gegeben haben, wieder gesund zu werden. Die Fusion ist erfolgreich verlaufen und so reifte in mir die Idee, künftig mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen“, informierte Berger in bewegenden Worten, der minutenlange Applaus folgte.

Kerbl informierte über das wirtschaftliche Umfeld und betonte, dass die neue Bank gut aufgestellt sein muss, um die Herausforderungen des Marktes zu begegnen. Friedl präsentierte die erfreulichen Bilanzzahlen und ließ wissen, dass sich die Geschäfte auch im laufenden Jahr sehr gut entwickeln. Die Gesamteigenmittel von 46,2 Millionen Euro erlauben der Bank Einzelkredithöhen von 11 Millionen Euro. „Damit können wir mit dem Wachstum unserer Firmenkunden mithalten“, so Friedl. Revisor Robert Thenhalter vom Revisionsverband verlas den Kurzbericht samt uneingeschränktem Bestätigungsvermerk.

Hackl sieht die Philosophie der Raiffeisenbank als Antwort auf die fortschreitende Anonymität der Gesellschaft. „Bei uns arbeiten Menschen für Menschen“, so der Obmann. Unter den Gästen fanden sich mit Walter Schuster, Walter Bruckberger und Franz Gadinger gleich drei ehemalige Geschäftsleiter. Weiters mit dabei der Risikovorstand der RLB Claudia Süssenbacher sowie ÖVP-Bürgermeisterin aus Groß-Schweinbarth Marianne Rickl.

Betriebsergebnis: 4,579 Millionen Euro

Bilanzsumme: 565 Millionen Euro

Ausleihungen: 383,3 Millionen Euro

Verwaltetes Vermögen: 1.012 Millionen Euro