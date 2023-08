Mistelbach will eine UVP zur geplanten Biogasanlage

Das Amt der NÖ Landesregierung hat die Stadtgemeinde Mistelbach informiert, dass die EVG Energieversorgung Green Gas Gabmeier GmbH einen Antrag auf Feststellung der Umweltverträglichkeitsprüfungspflicht eingebracht hat: Zwischen Mistelbach und Siebenhirten soll eine Biogasanlage errichtet werden; die Stadtgemeinde Mistelbach hat nun 14 Tage Zeit, eine Stellungnahme abzugeben. Bürgermeister Erich Stubenvoll (ÖVP) wollte diese mit dem Gemeinderat abgestimmt haben. Die Diskussion verlief heftig.

Bei dem Antrag geht es darum, dass die Behörde zu prüfen hat, ob für dieses Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach Bundesgesetz durchzuführen ist. Das ist eine reine Feststellungsgeschichte. Die Gemeinde hat Parteistellung, weil diese Standortgemeinde ist.

Laut den vorhandenen Unterlagen geht es hierbei um die Errichtung einer Gasaufbereitung, einer Bio-Methan-Tankstelle, sowie einer CO2-Aufbereitung und eines Blockheizkraftwerkes auf einem Feld in der Katastralgemeinde Mistelbach Richtung Siebenhirten. Es soll eine Substratmenge aus 71.000 Tonnen pro Jahr eingesetzt werden. 34.500 Tonnen sind als Abfälle deklariert.

Besagte Subrate werden in der Biogasanlage vergoren und dadurch entsteht Gas, welches zu Erdgas aufbereitet wird und in das öffentliche Netz eingespeist oder durch eine am Grundstück befindliche Tankstelle an Fahrzeuge abgeben werden soll. Zusätzlich wird im Blockheizkraftwerk Strom und Wärme erzeugt, welche nicht für den Eigenbedarf genutzt werden, sondern in die Netze abgegeben werden sollen. Der Gärrest wird als Düngemittel in der Landwirtschaft eingesetzt. Laut der Projektanten ist für die Errichtung einer solchen Anlage keine UVP notwendig. Aufgrund des Blockheizkraftwerkes soll das Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) angewendet werden.

Die Entfernung zum nächsten Wohngebiet Richtung Mistelbach und Siebenhirten beträgt nicht 1,6 Kilometer, wie in der Projektbeschreibung angegeben, sondern 1,1 Kilometer, hält Bürgermeister Erich Stubenvoll fest. Zudem heiße es in der Beschreibung: „Eine gute Anbindung ohne Ortschaften durchqueren zu müssen“. Dies stimme durch die Umfahrung im Süden. Im Norden müsse man aber Siebenhirten sowie Hörersdorf und Frättingsdorf durchfahren.

Gemeinderäte fürchten Verkehr und Gestank

Das gegenständliche Projekt sei bekannt, aber nie vorgestellt worden. Es bringe negative Aspekte bezüglich Landschaft, Geruch und Verkehr. Zusätzlich sei in dem gegenständlichen Bereich laut Österreichischem Entwicklungskonzept nichts geplant gewesen. Die Stadt Mistelbach fordere daher eine Umweltverträglichkeitsprüfung, erklärt Stubenvoll. Das Land NÖ bewerte vorläufig nur, ob das Projekt UVP-pflichtig ist. Die Stellungnahme habe darauf einen geringen Einfluss, er wolle aber, dass die Stadtgemeinde klar Stellung bezieht.

„Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass es die Umweltverträglichkeitsprüfung geben wird“, meint Stadträtin Martina Pürkl (Grünen). Die UVP diene dazu, Auswirkungen auf Klima, Lebensräume, Luft und vieles mehr festzustellen, zu beschreiben und zu bewerten. Sie diene dazu, Vor- und Nachteile des Vorhabens aufzuzeigen. Eine UVP biete - und das sei den Grünen besonders wichtig - die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung, da die Bürger durch die UVP über das Projekt informiert werden müssten und Stellung nehmen können. Zudem gebe es viele Personen und Gruppen mit Parteistellung, wie zum Beispiel Nachbarn, Standortgemeinden oder Bürgerinitiativen. Sie bitten daher den Antrag anzunehmen, denn in der Vergangenheit fingen solche Projekte klein an, um die UVP zu übergehen und werden immer größer und das sei eine Pflanzerei, kritisiert Pürkl. Sollte sich eine Bürgerinitiative bilden, unterstützten die Grünen dies gerne, beteuert Pürkl.

„Die SPÖ ist stark für saubere Energie, also Strom und Gas durch Biogas. Wir könnten mit dem Betreiber vereinbaren, dass es einen Lkw-Verkehr-Kontrollplatz geben wird“, meint Vizebürgermeister Manfred Reiskopf (SPÖ). Reiskopf hatte in der Vergangenheit immer wieder auf Autobahn-Mautflüchtlinge hingewiesen, die, wenn der Kontrollplatz Schrick in Betrieb ist, Richtung Süden nicht die Autobahn, sondern die B46 nutzen und so einer Kontrolle entgehen. Die Gemeinde müsse nichts zahlen und dies verringere den Lkw-Verkehr um 30 Prozent. Zudem solle der Grünschnitt der Nordgemeinde in die Biogasanlage gebracht werden, fügt er hinzu. Die SPÖ werde auch dem Antrag zustimmen, um den Bürger zu zeigen, dass wir ihre Sorgen ernst nehmen, „aber wir hätten uns mehr Vorabinformationen und ein interfraktionelles Gespräch gewünscht“, erklärt der Vizebürgermeister.

Erich Stubenvoll entgegnete, dass es eigentlich unüblich sei, Vorabinformationen bei einem Dringlichkeitsantrag auszugeben. Es gehe jetzt darum zu bestimmen, ob UVP oder nicht.

„Wenn wir eine UVP machen, brauchen wir einen Fachmann, sonst ist diese Abstimmung nur ein Appell. Ich stimme trotzdem zu“, ergänzt Friedrich Brandstätter (LaB). Heinrich Krickl (LaB) sei gegen das Projekt. Es könne nicht sein, dass das Land komme und sage: zubetonieren. „Wir reden ständig über Versiegelung. Ich bin für eine Ergänzung bei der Stellungnahme“, betont er.

Als direkt betroffener Gemeinderat weist Josef Thalhammer (ÖVP) darauf hin, dass Druck vom Osten, Siebenhirten wegen dem vielen Verkehr und vom Westen und dem Stadtwald wegen des Gestankes kommen werde. Zudem soll eine kilometerlange Gaseinspeiseleitung bis nach Hüttendorf gebaut werden. „Mistelbach interessiert sich für Arbeitsplätze, warum dann die Anlage nicht neben dem Wirtschaftspark hinstellen? Denn wenn die Anlage nicht 100 Prozent funktioniert, haben wir die Probleme. Eine UVP ist notwendig“, ist er sicher.

Nach reger Diskussion wurde entschieden, dass sowohl der Hauptantrag als auch die Ergänzung von Krickl hinzugefügt wird. Gegen die Ergänzung war die SPÖ-Fraktion und Teile der Grünen. Dafür waren ÖVP, Neos und LaB. Bei beiden Abstimmungen enthalten hat sich Elke Liebminger.

Die ÖVP gab in einer schriftlichen Stellungnahme noch bekannt, dass sie nicht verstehe, warum das Projekt nicht mit gehaltvollen Informationen den Gemeindevertretern und Bürgern vor der Einreichung vorgestellt wurde und warum der Verkehrskontrollplatz nicht in Grenznähe errichtet werden kann. Zudem stimme sie der LaB zu, warum man Ackerland versiegeln müsse. Sie fordern daher anständige Informationen des Gemeinderats, hierfür findet am 29. August ein Informationsrunde statt, eine Bürger-Informationsveranstaltung, sowie eine Standortdiskussion.

Projektteilhaber Josef Gabmeier wollte bis zur Informationsrunde am 29. August keine Stellungnahme abgeben.