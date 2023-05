Kanalerhebung regt die Kreuzstettner auf

„Im Zuge der Prüfung der Gemeindegebarung durch das Land NÖ wurde uns zum Vorwurf gemacht, dass wir es verabsäumt haben, die Gebühren für den Regenwasserkanal einzuheben“, heißt es in den Schreiben an alle Gemeindebürger: „Wir sind nunmehr verpflichtet, um negative Folgen für die gesamte Gemeinde zu vermeiden, zusätzlich zu den Gebühren für den Schmutzwasserkanal auch gesonderte Gebühren für den Regenwasserkanal einzuheben.“ Damit die Abwassergebühr für den Regenwasserkanal berechnet werden kann, sollen die Dimensionen von Gebäuden, also verbaute Fläche und Geschoße, gemeldet werden, sowie der Zeitpunkt, wann an welchen Kanal angeschlossen wurde.

Der Unmut bei den Kreuzstettnern ist deshalb groß, weil plötzlich 2,20 Euro pro Quadratmeter Dachfläche eingehoben werden sollen. „Das ist viel Geld“, ärgert sich ein Kreuzstettner über die plötzliche Bepreisung des Regenwasserkanals: „Jetzt sollen wir für Regen auch noch zahlen!“

Das Problem dabei: Die Gemeinde hat zwei Kanalsysteme: Ein Schmutzwassersystem, für das Gebühren eingehoben werden und ein Regenwassersystem, bei dem den Bürgern bisher keine Kosten verrechnet wurden. „Kostenmäßig sind diese beiden Kanalsysteme eine Belastung für die Gemeinde“, gesteht Bürgermeister Adi Viktorik (SPÖ). Warum seine Bürgermeistervorgänger das Trennsystem und nicht einen Mischwasserkanal gebaut hätten, könne er heute nicht mehr nachvollziehen. „Wir haben sicher schon zwei Mal Rüffel vom Land bekommen, weil wir da keine Gebühren einheben, aber meine Vorgänger haben das ignoriert“, sagt der Ortschef. Nach einer verschärften Prüfung der Gemeindefinanzen habe die Kommune jetzt wieder den Auftrag bekommen, das zu reparieren. „Ignorieren wir das, dann bekommen wir entsprechend weniger Bedarfszuweisungen vom Land“, sagt Viktorik. Und dadurch würde entsprechender Schaden für die Gemeinde entstehen.

„Es ist nicht angenehm, aber was soll ich tun“, sagt Viktorik, der durchaus auch Verständnis für die harte Linie des Landes hat, Gemeinden dazu zu zwingen, Außenstände einzufordern, die ihnen zustehen.

Auf Widerstand setzt in dieser Causa die ehemalige Grünen-Gemeinderätin Christine Kiesenhofer: Sie kündigte an, das Erhebungsschreiben nicht auszufüllen: „Wenn die Gemeinde das wissen will, kann sie gerne selbst vermessen“, schreibt sie auf ihrem Blog kreuzstetten-aktuell.

