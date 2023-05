„Nanu“ bleibt verschwunden: Besitzerin bietet 1.000 Euro Finderlohn

„Die Maus ist nach wie vor wie vom Erdboden verschluckt“, sagt die Besitzerin der französischen Bulldogge „Nanu“, die am 7. Mai den sechsten Geburtstag hat. Die schwarze Hündin ist Alexandra Zalupa am 5. Juli 2022 in Neudorf im Weinviertel (Bezirk Mistelbach) entlaufen, seitdem wird sie fieberhaft gesucht. Eingesetzt wurde auch ein Spürhund, der die Fährte in Tschechien aufgenommen hat. Mittlerweile hat sich herausgestellt: „Der Hund hat komplett falsch angezeigt.“

Die „Nanu“-Besitzerin will dennoch nicht aufgeben. Sie will wissen, was mit der Bulldogge passiert ist: „Ist sie in ein Auto gelaufen? Wurde sie bei einer Jagd von einem Schuss getroffen? Wurde sie von jemanden gefunden und aufgenommen? „Diese Ungewissheit ist wirklich unerträglich“, sagt sie. Die Besitzer bietet nun einen Finderlohn von 1.000 Euro. „Ich will nichts unversucht lassen.“

Hinweise an Jeanine Strassner: +43676/3342505

