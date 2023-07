Spielplatz-Projekt: Ungerndorfer Kinder dürfen mitentscheiden

2022 hat Ortsvorsteher Thomas Appel mit Spielplatzbüro-Projekleiterin Martina Strobl Kontakt aufgenommen, um in das kostenlose Förderprogramm des Familienlandes NÖ aufgenommen zu werden. Ziel ist, die vorhandenen öffentliche Plätze für Kinder und Jugendliche zu erneuern und aufzuwerten. Im Juni besichtigte man das Sportplatz-Gelände und den Spielplatz in Ungerndorf.

„Unser Ort blüht auf und wir haben so viele (Klein-)Kinder wie schon etliche Jahre nicht, daher brauchen wir für unsere Kinder einen ruhigen und sicheren Platz zum Spielen, Laufen, Toben und Rasten“, betont Appel. Der bestehende Spielplatz ist in die Jahre gekommen - und platzmäßig nicht mehr erweiterbar. Appel hat daher in einer Dorfsitzung angeregt, diesen zum Sportplatz in 300 Meter Entfernung zu verlegen.

Planungsteam besteht derzeit aus 20 Ungerndorfer

Der Sportplatz dient seit vielen Jahren nicht mehr als Fußballfeld: Appel will dort zum Spiel mit dem Ball und zur Bewegung animieren. „Auf einem Spielfeld soll ein neuer naturnaher Spielplatz entstehen, die zweite Spielhälfte soll erhalten bleiben und für Kleinfeldspiele oder einfach nur als Grünfläche für diverse Bewegungsspiele dienen“, führt der Ortsvorsteher aus.

Die Erstbegehung fand mit einem 20-köpfigen Ungerndorfer Team statt. Appel stellte zuvor im Gasthaus Olschnegger die Ausgangssituation dar, man besprach Anregungen und Vorschläge. Architektin Vesna Urlicic hielt einen allgemeinen Vortrag zur bedürfnisgerechten und naturnahen Spielplatzgestaltung auch in Hinblick von Sicherheitsvorgaben und Normen. Sie zeigte mehrere Beispiele und Möglichkeiten auf. Im Anschluss leitete Strobl einen kurzen Workshop zur Abklärung der Rahmenbedingungen.

Sechs- bis Zwölfjährige werden „Hitliste“ erstellen

In einem nächsten Schritt dürfen sich Kinder beteiligen: Sechs- bis Zwölfjährige dürfen einen Fragebogen ausfüllen, in Zusammenarbeit mit den Eltern wird eine „Hitliste“ der gewünschten Spielplatzgeräte erstellt. Appel wird dann noch eine Dorfsitzung mit allen Mitwirkenden und dem Dorferneuerungsverein, der das Projekt aktiv unterstützen wird, einberufen. „Bei dieser Besprechung sind auch nochmal alle Dorfbewohner herzlich eingeladen, bei dem geplanten Projekt aktiv mitzureden, mitzuplanen und mitzugestalten“, erklärt der Ortsvorsteher.

Erst dann wird um Unterstützung bei Familienland NÖ erbeten: Das Spielplatzbüro-Team wird alle gesammelten Vorschläge der Erwachsenen, Jugendlichen und Kinder in einer Gestaltungsskizze zusammenfassen und in einer weiteren Dorfsitzung präsentieren. „Es soll ein weiteres Vorzeigeprojekt in Ungerndorf mit eigenem Motto werden, in dem alle Generationen mitwirken können“, sagt Appel.