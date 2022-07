Mistelbach: Nowotny-Heldentafel wird entfernt

Werbung

Dabei hatte der Kameradschaftsbund durchaus auf die Ankündigung des Antrages durch eine überparteiliche Initiative im Gemeinderat reagiert: Der Wortlaut „Heldengedenktafel“ war durch „Soldatengedenktafel“ ersetzen worden, am Ende wurde die Urheberschaft der Tafel deutlich gemacht. Beides waren Kritikpunkte des Enfernungsantrages.

Schlussendlich stimmten in geheimer Abstimmung 21 Gemeinderäte für und 12 gegen die Abnahme der Tafel, ein Stimmzettel war ungültig. Ein Ergebnis, das sich in den Wortmeldungen nicht widerspiegelte: Denn da waren die Entfernungsbefürworter deutlich in der Mehrheit, Grüne-Stadträtin Martina Pürkl stellte zudem den Antrag, dass statt der Nowotny-Tafel eine Gedenktafel für alle Opfer der nationalsozialistischen Gewalt und Willkürherrschaft aufgehängt werde.

Im Gemeinderat: Gemeinderat Hans Georg Feichtinger (Grüne) in heftiger Diskussion mit den Vertretern des ÖKB während der Ergebnisauswertung nach der geheimen und schriftlichen Abstimmung im Gemeinderat. Foto: Michael Pfabigan

Die Abstimmung: 21 Gemeinderäte waren für die Abnahme der Nowotny-Tafel, SPÖ, LAB, NEOS und drei ÖVP-Gemeinderäte waren für Anbringung der die Nazi-Opfertafel.

Die ÖKBler waren enttäuscht: Weil die 1979 mit Zustimmung des damaligen Gemeinderates aufgehängte Tafel jetzt entfernt werden muss und weil die vorgenommenen Änderungen nicht entsprechend gewürdigt wurden. „Wir müssen den Beschluss akzeptieren, verstehen tun wir ihn nicht“, sagte ÖKB-Stadtgruppenobmann Walter Ofenauer nach dem Beschluss: „Jetzt werden wir überlegen, was wir mit der Tafel machen.“ Denn die ist nach wie vor im Eigentum des ÖKB. „Vielleicht werden wir sie auf Privatgrund aufhängen.“.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.